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Libertad VCF convoca una manifestación contra Peter Lim

La marcha discurrirá el sábado desde el Ayuntamiento a Mestalla

Manifestación valencianista contra la gestión de Peter Lim .

Manifestación valencianista contra la gestión de Peter Lim . / JM LOPEZ

María Bas

Valencia

La asociación Libertad VCF ha convocado para este sábado una manifestación en las horas previas al encuentro entre el Valencia y el Barcelona para denunciar lo que considera una “gestión fraudulenta y destructiva” de Peter Lim en el club de Mestalla.

El colectivo ha convocado a la afición valencianista en la plaza del Ayuntamiento a las 17 horas para iniciar la marcha hacia Mestalla, donde el Valencia, ya salvado, e incluso con opciones de clasificarse a la Liga Conferencia, jugará su último partido de la temporada a las 21 horas.

Para Libertad VCF “son ya demasiados años de ataques a un escudo, de engaños a una afición y de desprecio a todo un pueblo” por parte de Peter Lim, quien “ha sumergido al Valencia en una auténtica pesadilla”.

“La parcela deportiva ha sido destrozada. La economía del club, llevada al límite. La afición, maltratada Los derechos del valencianismo, pisoteados. Nuestra historia, traicionada. Han arrasado con todo lo que representa el Valencia y pretenden seguir haciéndolo”, enumera este colectivo, que ya convocó otras marchas con miles de asistentes.

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Imagen de una manifestación valencianista contra la gestión de Peter Lim / JM LOPEZ

Apuntan también a 'cómplices'

“Pero Peter Lim no ha actuado sólo desde la distancia. Ha contado con cómplices locales, con responsables dentro del club que, desde sus despachos y con apellidos valencianos, han ejecutado una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y por supuesto también está contando con la permisividad, cuando no con la colaboración directa, de las instituciones valencianas, empezando por el Ayuntamiento”, explicaron.

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Por todo ello, Libertad VCF apuntó que saldrán a la calle, como ya han hecho en varias ocasiones con manifestaciones multitudinarias, “para denunciar la gestión de Peter Lim y de todos aquellos que han contribuido a sostenerla”.

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