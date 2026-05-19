El Valencia ajustará el horario de los conciertos del Nou Mestalla para no molestar al vecindario

El Valencia CF espera alcanzar los 50.000 abonados en el Nou Mestalla en la campaña 2027-28, lo que supondría incrementar en unos 10.000 su actual masa de abonados, situada ahora en torno a los 40.000. El club trabaja con la previsión de que el nuevo estadio, con capacidad para algo más de 70.000 espectadores, mantenga un equilibrio aproximado del 80% del aforo destinado a abonados y un 20% reservado para venta de entradas, patrocinadores y otros compromisos comerciales.

Así lo explicaron Javier Solís, director general del Valencia CF; Jorge García, director comercial y de marketing; Franco Segarra, director de análisis, datos y área fan; y Alberto Zambrana, director de proyectos de Legends en el Valencia, en una entrevista en el podcast Sports, inside, de 2Playbook. Según detallaron, el crecimiento previsto de abonados está directamente ligado al salto de capacidad que permitirá el Nou Mestalla respecto al actual Camp de Mestalla.

El traslado al nuevo estadio está previsto para el verano de 2027, coincidiendo con el inicio de la temporada 2027-28. La migración de los abonados será uno de los procesos clave antes de la mudanza. El club prevé que los actuales abonados de aforo general puedan seleccionar su asiento en el nuevo recinto “a lo largo del año que viene”, junto con nuevos abonados que se incorporen a ese proceso, dividido en tres fases: agrupación de socios, selección de asiento y formalización durante la campaña de abonos 2027-28. Los plazos previstos por el club sitúan la primera fase, la de agrupación, en el último trimestre de 2026; la segunda, de selección de asiento, desde finales de 2026 hasta junio de 2027; y la tercera, de formalización de los abonos, en junio y julio de 2027.

El Valencia CF ha establecido que podrán participar en el proceso de migración todos los aficionados que sean socios del club, tanto Socios VCF abonados como Socios VCF. Ser socio será obligatorio para acceder al procedimiento, aunque quienes no sean abonados actualmente también podrán participar si se hacen Socio VCF antes del inicio de la primera fase. El proceso permitirá, además, la creación de agrupaciones para aquellos aficionados que quieran trasladarse al Nou Mestalla junto a familiares, amigos, peñas u otros valencianistas. Según la información oficial del club, esta agrupación no será obligatoria y los socios que lo prefieran podrán participar individualmente en la migración.

Actividad durante todo el año

Más allá de los partidos, el Valencia CF quiere que el Nou Mestalla tenga actividad durante todo el año, aunque los conciertos no formarán parte de una programación permanente. Según explicaron los directivos en el podcast, el plan de negocio no pasa por convertir el estadio en un recinto habitual de conciertos, sino por acogerlos únicamente en verano y con horarios que permitan integrarlos en la vida del barrio de Benicalap. En ese sentido, ahora que el ruido de grandes eventos ha causado la movilización vecinal, por ejemplo en el entorno de la Ciutat de les Arts, el club aseguró que ya ha mantenido reuniones con la Asociación de Vecinos de Benicalap para trasladarles su estrategia sobre este tipo de eventos. La intención, según los responsables valencianistas, es que el Nou Mestalla forme parte del vecindario y de la actividad del barrio, y no que funcione como un foco constante de conciertos durante todo el año.

De hecho, el nuevo estadio contará con diez productos de alta gama, museo, ocho salas para eventos, cuatro locales a pie de calle, una cocina central de más de 1.000 metros cuadrados, cerca de 30 cocinas satélites y una zona fan de casi 5.000 metros cuadrados.