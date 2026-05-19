La UPV 2026 baja el telón coronando a sus campeones

La Universitat Politècnica de València (UPV) organiza anualmente el Trofeo UPV, una regata que se celebra en aguas de València y que destaca por la implicación directa de la comunidad universitaria en el desarrollo de la competición.

En esta cita náutica, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios tienen la oportunidad de integrarse en las tripulaciones de las embarcaciones participantes, viviendo de primera mano la experiencia de la navegación a vela en un entorno real de competición.

El Trofeo UPV se consolida así como una iniciativa que va más allá del ámbito deportivo, generando una sinergia entre la universidad y el entorno marítimo valenciano. Su principal objetivo es acercar al estudiantado la cultura náutica y despertar el interés por el mundo de la vela, fomentando valores como el trabajo en equipo, la sostenibilidad y el respeto por el medio marino.

La Regata UPV 2026 ya es historia. El Golfo de València ha sido escenario durante dos intensas jornadas de competición marcadas por condiciones meteorológicas muy distintas, ofreciendo un campeonato tan exigente como espectacular para las clases ORC y la flota monotipo J80. Dos clases que tenían los alicientes de ser campeonato autonómico y Copa del Mediterráneo. La prueba ha estado organizada por el Real Club Náutico de Valencia junto a la Universitat Politècnica de València.

7 pruebas completadas

La jornada inaugural del sábado estuvo acompañada por un viento firme de entre 12 y 14 nudos, condiciones ideales que permitieron disputar una regata costera muy rápida y completar las cuatro pruebas previstas para los J80. El domingo, sin embargo, el escenario cambió por completo. La escasa intensidad del viento, prácticamente inexistente en los primeros compases de la mañana, obligó al comité a retrasar la salida más de media hora. Aun así, la flota ORC pudo completar su prueba prevista barlovento-sotavento de dos ceñidas y dos popas, mientras que los J80 lograron cerrar tres pruebas más, completando siete de las ocho previstas en el programa.

En ORC 1-2, el nuevo MSC, un Sinergia 40, fue el gran dominador del fin de semana. La embarcación firmó dos victorias parciales que le permitieron adjudicarse con autoridad el XXVIII Trofeo UPV. Mucho más ajustada estuvo la lucha por las restantes plazas del podio entre Majoche y el Swan 45 M10 Zas Sailing, protagonistas de un duelo muy igualado. Majoche fue tercero en la regata costera y segundo en la jornada final, mientras que M10 sumó un segundo y un tercer puesto. Ambos equipos terminaron empatados a cinco puntos, aunque el mejor resultado de Majoche en la última prueba le permitió hacerse con el subcampeonato, dejando el bronce para M10 Zas Sailing.

La clase ORC 3 tuvo en Pestañeo a su gran referente. La embarcación dominó con claridad gracias a dos triunfos parciales en tiempo compensado. Por detrás, Sabara aseguró la segunda plaza tras firmar dos segundos puestos, mientras que Tornado III completó el podio con una regular tarjeta de 3-3.

Trofeo UPV 2026. / Pep Portas

Entrega de trofeos

En ORC 4 tampoco hubo margen para la sorpresa. Lassal confirmó su superioridad con dos victorias parciales y se llevó el triunfo final con solvencia. Idelmar IV se adjudicó la segunda plaza gracias a sus parciales de 2-2, mientras que Hybrid cerró el podio tras repetir la tercera posición en ambas jornadas.

La emoción también estuvo presente en ORC 5, donde Tres se llevó la victoria final tras completar un campeonato muy sólido con parciales de 2-1. La segunda plaza fue para TOM28 RCNV, que combinó una victoria parcial con un cuarto puesto, mientras que Guaira, del Club Náutico Canet d’en Berenguer, aseguró el tercer cajón del podio gracias a dos terceros puestos consecutivos.

Entre los monotipos J80, y tras completarse siete pruebas con un descarte aplicado, Solgreen se proclamó vencedor absoluto del Trofeo UPV. Su regularidad fue decisiva, cerrando el campeonato con unos parciales de 2-1-1-3-2-2-2 para sumar un total de 10 puntos. A solo un punto finalizó el castellonense Saetta III, mientras que Moner Joyers Ars Sonum se hizo con la tercera plaza con 13 puntos, destacando además una victoria parcial en su casillero.

La entrega de trofeos se celebró en el área social del Real Club Náutico de Valencia y contó con la presencia de Esther Gómez Martín, secretaria autonómica de Universidades; José Pedro García Sabater, vicerrector de Planificación, Estudios, Calidad y Acreditación; Andrés Arlandis, presidente del RCNV; Xavier Santamaría, capitán de flota; y Stéphane Eyme, gerente del club.

Con esta actividad, la UPV refuerza su compromiso con la formación integral de su alumnado, promoviendo experiencias que combinan deporte, aprendizaje y conexión con el entorno, al tiempo que contribuye a la transferencia de conocimiento y la apertura de la universidad a la sociedad.