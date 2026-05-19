Valencia Basket amplía abonos para la Final Four de la EuroLeague en Atenas

Valencia Basket ha conseguido más abonos para la Final Four de la EuroLeague en Atenas, para sumar más efectivos a los 1000 aficionados que estarán en la capital griega acompañando al equipo en esta cita histórica. Se permite adquirir un máximo de 2 abonos por compra, que serán nominativos con control de acceso al OAKA con el DNI, y deben ser abonados al equipo masculino. Además, para aquellos interesados en el viaje completo con vuelo chárter y hotel, con la ampliación de abonos se ha abierto disponibilidad de nuevas plazas.

Tanto los abonos sueltos como el pack completo podrán adquirirse desde las 17:00h de hoy martes 19 de mayo a través del siguiente link, hasta agotar existencias: https://www.valenciabasket.com/entradas-final-four-euroleague-atenas. En este sentido, hay tres tipologías de abonos sueltos a la venta: Central Upper Bowl 1 (625€), Central Upper Bowl 2 (575€), Central Upper Bowl 3 (525€).

Pack de viaje completo

Con salida entre las 7h y 8h de la mañana del viernes día 22 de mayo y vuelta el domingo tras el partido, este viaje incluye vuelos, seguro de viaje, traslados, abono para la competición y hotel en habitación doble o triple: 2.150€ por persona o en habitación individual: 2.550€