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Valencia Basket amplía abonos para la Final Four de la EuroLeague en Atenas

Valencia Basket abre nuevas plazas para el viaje completo a Atenas, que incluye vuelo chárter, hotel y abono para la competición.

Animación del Valencia basket contra el Panathinaikos

Animación del Valencia basket contra el Panathinaikos / .

María Bas

Valencia Basket ha conseguido más abonos para la Final Four de la EuroLeague en Atenas, para sumar más efectivos a los 1000 aficionados que estarán en la capital griega acompañando al equipo en esta cita histórica. Se permite adquirir un máximo de 2 abonos por compra, que serán nominativos con control de acceso al OAKA con el DNI, y deben ser abonados al equipo masculino. Además, para aquellos interesados en el viaje completo con vuelo chárter y hotel, con la ampliación de abonos se ha abierto disponibilidad de nuevas plazas.

Tanto los abonos sueltos como el pack completo podrán adquirirse desde las 17:00h de hoy martes 19 de mayo a través del siguiente link, hasta agotar existencias: https://www.valenciabasket.com/entradas-final-four-euroleague-atenas. En este sentido, hay tres tipologías de abonos sueltos a la venta: Central Upper Bowl 1 (625€), Central Upper Bowl 2 (575€), Central Upper Bowl 3 (525€).

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Pack de viaje completo

Con salida entre las 7h y 8h de la mañana del viernes día 22 de mayo y vuelta el domingo tras el partido, este viaje incluye vuelos, seguro de viaje, traslados, abono para la competición y hotel en habitación doble o triple: 2.150€ por persona o en habitación individual: 2.550€

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