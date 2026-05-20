Awa Fam, rumbo a la WNBA: "A mi yo de pequeña le diría que siguiera con ese objetivo de llegar a la NBA"
La jugadora de Santa Pola ha atendido al diario Información para hablar de su llegada a la NBA, de su amor por Santa Pola y Valencia y qué es lo que echará de menos de su tierra
Héctor Fuentes
Awa Fam emprende este miércoles su nueva aventura. La jugadora de Santa Pola, criada en L’Alqueria del Basket y ‘crack’ de Valencia Basket ha salido esta misma mañana con destino a Madrid, desde donde tomará este jueves un avión hacia Estados Unidos para enrolarse en las filas de Seattle Storm después de ser elegida como número 3 del Draft, todo un hito para la cantera ‘taronja’ y para el baloncesto valenciano. Awa Fam ha atendido al diario Información antes de tomar el tren rumbo a Madrid y ha hablado de su objetivo y de cómo echará de menos esa vida que tenía en la Comunitat. "Voy con el objetivo de disfrutar y de cumplir mi sueño de estar allí. Echaré de menos a mi gente, mi familia, mis amigos y la vida que tenía en España, pero tengo que acosumbrarme y ya está", señaló.
La espigada pívot de 1’92 y 19 años se despide después de firmar un histórico doblete con Valencia Basket, ganando Liga y Copa a las órdenes de Rubén Burgos dominando la pintura y mejorando en todos los registros del juego, incluso en el tiro exterior. Sus condiciones la pusieron desde bien pronto en el mapa y en la mejor liga del mundo no han tenido ninguna duda en apostar por ella. Esa llegada a la WNBA es sin duda uno de los grandes objetivos que tenía desde pequeña. "A mi yo de pequeña le diría que siguiera con el objetivo que tenía, que era llegar a la NBA. Que siga teniendo esa ambición de seguir mejorando y ser mejor persona", destacó.
Raíces en tierras americanas
Por otra parte, Awa Fam reconoció que siente un inmenso orgullo el poder representar sus raíces en toda una WNBA, territorio de las más grandes. "Es increíble representar a Santa Pola. Mi sitio donde he crecido y siempre digo que mi segundo hogar es Valencia, porque el primero es Santa Pola. Así que para mí es un orgullo", explicó antes de emprender el viaje a Estados Unidos. Eso sí, primero tocará hacer noche en Madrid antes de volar a lo más alto.
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