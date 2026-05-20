Visiblidad
Awa Fam viste de Valencia Basket a David Broncano antes de poner rumbo a la WNBA
La jugadora de Santa Pola mostró una faceta más personal al confesar su pasión por el diseño de moda, una carrera que le habría gustado estudiar
J.Roch
La jugadora del Valencia Basket Awa Fam ha sido una de las protagonistas de La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, donde acudió este miércoles junto a Iyana Martín tras hacer historia en el último draft de la WNBA. Durante el programa, Fam tuvo un gesto taronja y regaló a Broncano su camiseta del Valencia Basket, llevando así los colores del club valenciano.
La WNBA
Durante la entrevista, Awa Fam explicó que en pocos días volará a Estados Unidos para incorporarse a su nueva etapa para jugar en la liga privada Project B y la WNBA. La jugadora de Santa Pola, nacida en 2006 e hija de padres senegaleses, afronta así un nuevo reto profesional después de consolidarse como una de las grandes promesas del baloncesto europeo tras una carrera meteórica. "Desde el primer día, me metieron en el grupo de Messages y ya me felicitaron por la Liga", ha dicho sobre su nuevo equipo.
Su lado más personal
Además de hablar de su carrera deportiva, Fam mostró una faceta más personal al confesar su pasión por el diseño de moda, una carrera que le habría gustado estudiar si no se hubiera dedicado profesionalmente al baloncesto. También contó que sus padres también tienen pasión por el baloncesto, aunque sus hermanos se decantaron antes por el fútbol que por el baloncesto.
La aparición de Fam e Iyana Martín volvió a situar el foco mediático sobre el deporte femenino. Ambas jugadoras fueron invitadas después de convertirse en dos de los grandes nombres del baloncesto español tras ser seleccionadas en la primera ronda del draft de la WNBA: Awa Fam en el número 3 por Seattle Storm e Iyana Martín en el número 7 por Portland Fire.
Con solo 19 años, Fam ya ha conquistado títulos con Valencia Basket, ha hecho historia en el draft y se prepara para dar el salto a la considerada por muchos como la mejor liga del mundo.
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