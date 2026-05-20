Hugo Duro: “Europa sería un premio enorme para un Mestalla con 103 años de historia”

El delantero del Valencia Hugo Duro apuntó que entrar en competición europea, la Liga Conferencia, sería “un premio enorme” para Mestalla, que cumple este miércoles 103 años y la próxima temporada será la última en la que el equipo juegue en el estadio antes del traslado al Nou Mestalla.

“El año que viene es el último que vamos a jugar en Mestalla y sería un premio enorme para un campo con 103 años de historia. Se ha dado todo para que tengamos la oportunidad y en lo que depende de nosotros tenemos que salir a ‘full’ para poder disfrutar todos juntos, que lo hemos pasado mal este año”, dijo el delantero.

En una entrevista con los medios oficiales del club, Duro contó que el equipo está con muchas ganas de que llegue el partido de este sábado contra el Barcelona en el que buscarán una victoria y esperarán que Rayo y Getafe no ganen para clasificarse a la Liga Conferencia.

“Ha sido una temporada muy difícil para todos, para la afición, para los jugadores, siempre con el ‘runrún’ de la permanencia y plantarnos en la última jornada con bastantes posibilidades de entrar en Europa… Tenemos que disfrutarlo, aprovecharlo e ir a tope a por esa pequeña oportunidad y esperar a los demás”, señaló.

"No me quiero ilusionar"

“No me quiero ilusionar mucho porque tenemos un partido complicado por delante y se tienen que dar muchas cosas, pero nadie se puede ir a verano teniendo la sensación de que hemos podido hacer algo, y, sobre todo, que los otros dos equipos pinchen y no hayamos hecho nuestro trabajo. No nos lo podemos permitir”, añadió.

Duro dijo que para la plantilla del Valencia la cita "es una final" y que no lo será para sus rivales que dijo que estarán con la mente "en otras cosas". "Tenemos que hacerlo notar en el campo. Quien se está jugando la vida es el Valencia y tenemos que ir un par de marchas por encima de ellos porque son un equipo muy grande y, si no, no les ganas”, explicó.

“Hay que salir a machacar, a aplastar, siempre con respeto. El Barcelona ya ha ganado la Liga, muchos jugadores van a jugar el Mundial... Y nuestro premio es muy grande: jugar Europa y despedirnos de nuestra afición. El partido del sábado es una final”, aseguró.

Por otro lado, el valencianista destacó que un club como el Valencia debe tener la ambición por jugar Europa desde principio de temporada y no en la última jornada: “Tenemos que intentar que el mensaje se transmita desde el principio porque es un club muy grande y es una exigencia que nos debemos poner”.

"La mentalidad es otra"

“Esta semana estamos hablando de Europa y la mentalidad es otra: la mentalidad con la que entrenas es otra, las ganas que tienes de jugar son otras… El partido va a ser precioso”, añadió, a la par que dijo que “hay que salir con tranquilidad, pero con el cuchillo entre los dientes”.

En cuanto a su situación personal, Duro reconoció que ha sido una temporada complicada. Pese a ello, con su décimo gol de la temporada ante la Real Sociedad se ha colocado entre los 25 máximos goleadores del Valencia en la Liga.

“No dejan de ser datos que me hacen mucha ilusión, sobre todo, por cumplirlo en un club como el Valencia. Que salgan esos datos me da mucho orgullo, pero se me hace corto y quiero más, espero que el ‘top 25’ se me quede corto”, apuntó.

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“Quiero seguir escalando posiciones y en unos años que la gente me recuerde como jugador, pero también como persona. Me exijo cada día, cada año quiero mejorar mis números. He demostrado que mínimo diez puedo hacer, intentaré que la media vaya subiendo y diez goles se me queden cortos”, finalizó.