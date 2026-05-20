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Una lesión que cuesta más de 5.000 puntos: Alcaraz se desploma ante Sinner en la carrera por el número 1 del ranking ATP

El tenista de El Palmar seguirá cediendo terreno tras su anunciada ausencia de Queen's y Wimbledon, que se suma a la ya confirmada de Roland Garros

Carlos Alcaraz seguirá cediendo terreno en el ranking ATP tras anunciar que no participará en Wimbledon 2026.

Carlos Alcaraz seguirá cediendo terreno en el ranking ATP tras anunciar que no participará en Wimbledon 2026. / EFE

Alberto Teruel

Barcelona

Carlos Alcaraz atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Las molestias en la muñeca durante aquel partido contra Virtanen terminaron derivando en una tenosinovitis que ha mantenido alejado al murciano de la pista desde la disputa del Barcelona Open, lo que se traduce en una pérdida de puntos considerable de cara al ranking ATP.

Lo que al principio apuntaba a ser simples molestias terminó derivando en una lesión más grave de lo esperado, que obligó a Alcaraz a renunciar a la totalidad de torneos que quedaban por delante en la gira de tierra batida. Pero el impacto no se limita solo a la ausencia en Madrid, Roma y Roland Garros, pues el de El Palmar confirmó que tampoco estará presente en Queen's y Wimbledon.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", confirmó Alcaraz través de sus redes sociales.

Wimbledon (United Kingdom), 13/07/2025.- Carlos Alcaraz of Spain falls during the Men's Singles final match against Jannik Sinner of Italy at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. (Tenis, Italia, España, Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. EDITORIAL USE ONLY

Alcaraz, en Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

La ausencia en algunos de los principales torneos del circuito acostumbra a tener un gran impacto a efectos del ranking ATP, más para un tenista de la entidad de Carlos Alcaraz. El murciano había vivido un inicio de año inmejorable con las victorias en el Open de Australia y en Doha, que le llevaron a ser número 1 destacado, pero lo acontecido en los últimos meses ha derivado en un cambio de orden.

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

La renta de puntos que defendía Alcaraz respecto al año anterior era enorme. Las victorias en Roma, Roland Garros y Queen's, sumadas al segundo puesto en Wimbledon y Barcelona, otorgaron a Alcaraz un total de 5.080 puntos que no ha podido defender en 2026. Este escenario ha favorecido enormemente a Sinner, que en estas mismas fechas estuvo tres meses inactivo por la sanción pactada por dopaje y ha podido registrar una ganancia limpia en algunos torneos.

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A las puertas de la disputa de Roland Garros, Sinner atesora una renta de 14.750 frente a los 11.960 de Alcaraz, que serán 8.160 tras la disputa de Wimbledon. Esta enorme diferencia, que Sinner puede ampliar aún más en función de su rendimiento en el próximo Grand Slam (en Wimbledon defiende la totalidad de puntos), propiciará que el de El Palmar tenga muy difícil asaltar la cabeza de la clasificación hasta el próximo año.

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