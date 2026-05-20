El Levante UD busca en el campo del Betis el último punto de una permanencia que parecía imposible

El Levante afronta la última jornada de LaLiga EA Sports con la permanencia al alcance de la mano. Después de una remontada tan inesperada como brillante, el conjunto granota visita este sábado al Betis con 42 puntos y una cuenta sencilla: necesita sumar uno más para sellar matemáticamente la salvación sin depender de otros resultados.

El equipo valenciano llega a esta cita decisiva después de completar un 2026 con números propios de la zona noble. Desde el cambio de año, el Levante ha sumado 32 puntos, con nueve victorias y cinco empates, un registro que solo mejoran el FC Barcelona, con 48; el Real Madrid, con 41; y el Villarreal, con 34. Una producción de equipo de Liga de Campeones para un club que, al descanso de Navidad, era colista y apenas contaba con diez puntos.

La transformación se explica, en buena medida, por la llegada de Luís Castro. El técnico portugués aterrizó en el banquillo después de la destitución de Julián Calero, producida unas semanas antes, y con el equipo todavía pendiente de disputar tres partidos de la primera vuelta. Desde entonces, el Levante ha cambiado por completo su dinámica.

28 puntos en la segunda vuelta

Con Castro, el balance en los 21 partidos disputados en 2026 es de nueve triunfos, cinco empates y siete derrotas. En ese cómputo se incluye el encuentro ante el Villarreal, aplazado en diciembre y jugado finalmente en febrero. El contraste entre las dos mitades del campeonato es evidente: el Levante solo consiguió catorce puntos en la primera vuelta y, a falta de una jornada, ya ha doblado esa cifra en la segunda, en la que acumula 28.

El último paso tendrá que darlo en el campo del Betis, un escenario en el que ha puntuado en cinco de sus catorce visitas en Primera División. El balance granota como visitante ante el conjunto verdiblanco es de tres victorias, dos empates y nueve derrotas. La última vez que salió con premio fue en agosto de 2018, cuando firmó un sólido 0-3 con una actuación sobresaliente de Morales, autor de dos goles, y otro tanto de Roger. Antes de aquella victoria, el Levante también había ganado en el campo bético en 2008 y 2011, y había empatado en 2005 y 2013. Su última visita, sin embargo, dejó un recuerdo amargo. En noviembre de 2021 cayó por 3-1 en un partido que acabó con la destitución de Javi Pereira, técnico que había sustituido a Paco López apenas un mes y medio antes.

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Ahora, el Levante regresa al mismo destino con una situación muy distinta. Ya no llega hundido ni sin respuestas, sino impulsado por una remontada que ha cambiado el relato de su temporada. Le falta un punto para que el milagro deje de ser una tendencia y se convierta en permanencia matemática.