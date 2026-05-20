Paco Lloret denuncia el abandono de Mestalla en su 103 aniversario

Paco Lloret ha dedicado su videoanálisis semanal al aniversario de Mestalla, que este miércoles 20 de mayo cumple 103 años desde su inauguración en la primavera de 1923. El periodista ha recordado que el estadio valencianista es “el campo más antiguo de Primera División” y “el segundo de todo el fútbol profesional en España”, solo por detrás de El Molinón, en Gijón.

En su análisis, Lloret ha definido la fecha como “una efeméride un tanto agridulce”, porque considera que Mestalla afronta sus últimos años como casa del Valencia. Según ha señalado, la realidad es que quieren que el estadio “tenga los días contados”, mientras el recinto presenta un estado que, a su juicio, no está a la altura de su historia.

La realidad es que quieren que el estadio tenga los días contados, mientras el recinto presenta un estado que no está a la altura de su historia Paco Lloret

El periodista ha sido crítico con la falta de mantenimiento del campo. Ha denunciado que existe “un desprecio por parte de quienes deberían mantenerlo mínimamente preparado” y ha lamentado que se perciba “una clara muestra de no invertir nada”. En esa línea, Lloret ha resumido la situación con una frase contundente: “El campo está sucio y feo”.

Pese a esa crítica, Lloret también ha querido reivindicar el valor histórico de Mestalla. Ha recordado que el estadio ha albergado “momentos únicos y trascendentales para el Valencia, pero también para todo el fútbol”, entre ellos un Mundial, unos Juegos Olímpicos y la primera final europea entre dos clubes del mismo país, en la Copa de Ferias de 1962.

Para el periodista, Mestalla es un recinto con una dimensión que va más allá del valencianismo. Ha destacado que todas esas experiencias han dado al estadio “un reconocimiento y un cariño que traspasan fronteras”.

En la parte final de su videoanálisis, ha reflexionado sobre el futuro traslado al nuevo estadio. Ha comparado el origen del actual Mestalla, que en 1923 estaba “rodeado de campos de huerta”, con la situación del futuro recinto. Según ha explicado, alrededor de Mestalla “creció un barrio”, mientras que ahora el Valencia tiene previsto instalarse en una zona “con una densidad de población y de tráfico descomunal”.

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Lloret ha cerrado su reflexión advirtiendo de que el nuevo estadio se ubicará en un barrio “con una problemática que creo que no se ha estudiado convenientemente”.