Raquel Carrera se despide del Valencia Basket rumbo a la WNBA: "Me voy sabiendo que esta es mi casa y que voy a volver"

El primer equipo femenino del Valencia Basket ha terminado la temporada con el título de la LF Endesa gracias a un canastón sobre la bocina de Yvonne Anderson. Después de un lunes de celebraciones por la ciudad con el fin de fiesta en el Roig Arena, llega el momento triste de la temporada, el de las despedidas. Este martes ha sido Raquel Carrera la que ha puesto rumbo a la WNBA, aunque, a priori, es un viaje de ida y vuelta. La pívot gallega ha firmado un contrato no garantizado de una temporada con New York Liberty, su próximo destino en EEUU.

La taronja ha salido del Aeropuerto de Manises este martes a primera hora de esta tarde para participar en el training camp de la WNBA con NY Liberty. El club taronja se ha despedido en sus redes sociales anunciando que tanto Carrera con Alicia Flórez, que ha estado cedida esta temporada, se incorporarán al Valencia Basket una vez finalice su periplo por Estados Unidos.

Carrera analiza la exitosa temporada del equipo y ha dejado un mensaje de despedida en declaraciones a SUPERDEPORTE durante las celebraciones del lunes. "Muy contentas. Cada título es especial aunque sea la cuarta liga, para nosotros es como la primera, vivirla en nuestra nueva casa en el Roig Arena, en una temporada que ha sido duda", explica la gallega.

"Al final el tener siempre esa presión de ser favoritas y tener que ganar, a veces las temporadas son complicadas, los equipos van cambiando. Las doce jugadores que teníamos en la plantilla han sabido cuando y cómo competiry lo hemos demostrado", añade Carrera. En concreto Carrera habla a nivel personal tras la lesión: "Estoy contenta de volver bien y en forma".

Noticias relacionadas

Por último Carrera habla sobre su experiencia norteamericana en la WNBA: "Para mí es algo nuevo que me gustaría vivir y que Nueva York me ha ya ofrecido esa oportunidad. Al final el ser la jugadora que soy ahora es gracias al Valencia Basket, que me ha ayudado a crecer y también es irme a Estados Unidos sabiendo que esta mi casa y que voy a volver y van a estar esperándome. Esta oportunidad me ha llegado en parte por Valencia Basket".