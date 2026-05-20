La UPV reabre su pista de atletismo tras una remodelación integral

La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich han inaugurado hoy, junto al Ayuntamiento de València, la nueva pista de atletismo del campus de Vera de la UPV, remodelada integralmente con el fin de incorporar una nueva forma de gestión que apuesta por la colaboración público-privada gracias al convenio de colaboración suscrito entre la politécnica valenciana y la Sociedad Deportiva Correcaminos.

Este convenio forma parte del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’ en su vertical de Instalaciones, que Correcaminos ha puesto en marcha para devolver a los valencianos su apoyo al mejor maratón de España y fomentar la práctica del atletismo en la provincia.

El presupuesto licitado por la UPV para la remodelación de la instalación asciende a 958.604 euros, y adicionalmente, el Maratón València ha aportado 120.000 euros destinados tanto a la adecuación de la pista para que se puedan disputar casi todas las disciplinas atléticas —excepto los lanzamientos, debido al uso de la pradera para otros deportes— como a la dotación de equipamiento específico para musculación y zonas de calentamiento.

Además, gracias a este acuerdo, se ha establecido un modelo de uso compartido de la instalación para que todos los clubes de atletismo de la ciudad puedan ir a entrenar en ella, si así lo desean, a partir del próximo 25 de mayo, compartiendo esta renovada instalación con la población universitaria.

Correcaminos aportará su experiencia técnica y organizativa para garantizar un uso óptimo de la instalación, colaborando estrechamente con la Fundación Deportiva Municipal de Valencia en la coordinación de los accesos y la regulación de las normas de utilización, y ayudando así a descongestionar el uso de la pista de atletismo del Estadi del Turia en el tramo III del Jardín del Turia.

La nueva pista de la Universidad Politécnica / L-EMV

Así mismo, el convenio también contempla la organización de actividades formativas, competiciones y programas de captación de talento, fomentando la práctica del atletismo entre el estudiantado y la ciudadanía en general.

"Compromiso con el deporte y la salud”

Presente en la inauguración junto a la concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, María Rocío Gil, el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos (SDC), Francisco Borao, la gerente de la Fundación Deportiva Municipal, Mª Ángeles Vidal, y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, el rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que la renovación integral de la pista de atletismo “supone un paso más en el compromiso de la UPV con el deporte, la salud y la apertura de nuestras infraestructuras a la sociedad”. “Esta actuación”, ha añadido, “no solo mejora las condiciones para la práctica deportiva universitaria y ciudadana, sino que nos permite avanzar hacia la homologación oficial de una instalación estratégica para València, fortaleciendo además la colaboración entre la universidad, las instituciones públicas y el tejido deportivo valenciano para impulsar el talento y el atletismo de base y de alto nivel”.

Por su parte, Francisco Borao ha señalado que hoy es “un día especial para Correcaminos, ya que, con la inauguración de esta pista, se ve muy claro el objetivo de Comparte Maratón Valencia. Gracias a este convenio, se va a poder descongestionar la pista del tramo III del río, y por tanto, muchas personas verán cómo mejora su práctica del atletismo”, ha concluido.

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Una instalación de referencia durante más de dos décadas

Inaugurada en el año 2000, el estadio de atletismo de la UPV ha sido, durante más de dos décadas, un espacio de referencia para la práctica deportiva universitaria y ciudadana. La instalación dispone de un anillo de tartán de ocho calles, rodeado por una pista perimetral de césped artificial y un campo interior de hierba natural, abarcando una superficie total de 20.500 metros cuadrados. Además, cuenta con dos zonas para salto de pértiga, distintos fosos de salto y cuatro torres de iluminación.