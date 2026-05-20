Valencia-Barcelona: fecha, horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga

El Valencia CF recibe al Barça en Mestalla con una realidad muy distinta para ambos equipos. Los blaugrana llegan como campeón de Liga y líder destacado de la clasificación, con 94 puntos, 31 victorias, un empate y cinco derrotas en 37 jornadas. Ha marcado 94 goles y han encajado 33. Por contra, los de Carlos Corberán afrontan el choque en el noveno puesto, con 46 puntos, después de una reacción que le permite llegar a la última jornada con opciones de meterse en Europa. Los blanquinegro suman 12 victorias, 10 empates y 15 derrotas, con 43 goles a favor y 54 en contra. En la jornada anterior venció por 3-4 en Anoeta a la Real Sociedad, mientras que el Barça derrotó por 3-1 al Betis.

La pelea continental se centra en la séptima plaza, que ocupa el Getafe con 48 puntos, por delante del Rayo Vallecano, octavo con 47, y del Valencia, noveno con 46. España tiene asegurada una plaza extra para la Champions League 2026-27 por el rendimiento de sus clubes en Europa, lo que deja a los cinco primeros clasificados en Champions, al sexto en Europa League y al séptimo en Conference League, según el reparto actual.

Los resultados que necesita el Valencia CF

Las cuentas del Valencia son claras: necesita ganar al Barcelona y que ni Getafe ni Rayo Vallecano ganen sus respectivos partidos. Si los de Corberán alcanzan los 49 puntos, superarían al Getafe en caso de empate a puntos porque tienen ganado el golaveraje particular, siempre que el Rayo tampoco sume los tres puntos.

En clave valencianista, Hugo Duro llega como referencia ofensiva del equipo, con 10 goles en LaLiga, y ha subrayado en la previa que el partido es “una final” para el Valencia, obligado a ganar y esperar resultados para soñar con la Conference League.

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El encuentro se disputará sábado en Mestalla a las 21 horas, en el partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports y podrá verse por televisión a través de DAZN.