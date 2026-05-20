Eliminatoria histórica
Valencia Basket instalará pantallas gigantes junto al Roig Arena para vivir la 'final four' ante el Real Madrid
El espacio contará con dos pantallas gigantes desde las que los aficionados podrán ver el partido además de opciones de comida, servicio de barra y aseos
Levante-EMV
Valencia Basket prepara una gran cita con su afición para vivir uno de los partidos más importantes de su historia. El club taronja instalará pantallas gigantes en el Parque de la Afición, situado junto al Roig Arena, para que los seguidores puedan seguir en directo el encuentro de la Final Four de la Euroliga ante el Real Madrid.
El espacio contará con dos pantallas gigantes desde las que los aficionados podrán ver el partido cómodamente. Además, la zona dispondrá de opciones de comida, servicio de barra y aseos, con el objetivo de facilitar que la afición pueda vivir la cita europea en un ambiente colectivo y festivo.
Las puertas abrirán a las 16.30 horas y el acceso se realizará a través de las dos entradas situadas desde la calle Hermanos Maristas, a ambos lados del parking del Roig Arena.
Aunque el club ha habilitado el espacio que permite el mayor aforo posible, Valencia Basket necesita dimensionar el evento, por lo que será necesario reservar plaza previamente. Para ello, la entidad publicará un formulario de inscripción este jueves a las 12.00 horas en su página web y en sus redes sociales.
Con esta iniciativa, el club quiere que los aficionados que no puedan desplazarse para acompañar al equipo puedan reunirse junto al Roig Arena y vivir juntos una cita de máxima importancia para el Valencia Basket.El Valencia Basket afronta esta cita después de lograr por primera vez en su historia la clasificación para la Final Four de la Euroliga, tras superar al Panathinaikos en una eliminatoria memorable que culminó con victoria por 81-64 en el Roig Arena.
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