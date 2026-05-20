El Valencia Basket, intocable en Grecia

El Valencia Basket va a poner rumbo a Grecia con la moral por las nubes, en un gran momento a nivel deportivo y con unos números que le avalan para seguir soñando en la Final Four. Atenas y el OAKA Arena acogen la lucha por el título de la máxima competición europea, que ha cambiado de formato en esta edición.

Junto a Fenerbahçe, Olympiacos y Real Madrid, el conjunto taronja afrontan su primera final a cuatro de la Euroliga después de superar a Panathinaikos en una serie a cinco partidos memorable, con dos victorias épicas en el escenario de esta gran final. Dos triunfos a los que hay que sumar el otro disputado ante Panathinaikos en la fase regular y la victoria ante Olympiacos en el Pireo esta misma temporada, que hacen a los de Pedro Martínez infalibles en tierras griegas.

Entre cuatro colosos del baloncesto europeo aterriza el conjunto valenciano dispuesto a escribir a fuego su nombre en una columna en el Partenón. Real Madrid, Fenerbahçe y Olympiacos aguardan con calma tensa y es que entre sus tres rivales reúnen 16 títulos de Euroliga. Pero los de Pedro Martínez no tienen nada que perder y sí mucho que ganar en una pista en la -que ya saben cómo dar la sorpresa y cómo frenar también el empuje de la grada.

De Larrea, en una acción defensiva ante Jerian Grant en el OAKA. / PETE ANDREOU / EFE

Atenas ofrecerá al Valencia Basket el examen más exigente de su historia y, al mismo tiempo, la oportunidad más grandiosa. El conjunto taronja sólo dispone de la certeza de que todo empieza por una primera vez. ¿Y si es en Grecia?

Tres victorias en OAKA

De vuelta al lugar donde se empezó a soñar con esta Final Four. El Valencia Basket llegó al Telekom Center Athens en la serie de semifinales con dos derrotas en al Roig Arena y una eliminatoria para dar totalmente la vuelta. Y así lo hizo cuando todo parecía imposible. El conjunto taronja venció los dos partidos de los playoffs en Atenas pero también en fase regular.

El Valencia Basket consiguió la proeza de ganar dos veces en tres días en todo un OAKA con el ambiente en contra. El primer partido de semifinales en Atenas, el conjunto valenciano se llevó la victoria por 87-91 en un choque en el que estuvo siempre por delante y que dominó durante la mayor parte del encuentro, aunque los problemas para anotar en los últimos cinco minutos le dieron al equipo griego dos opciones para empatarlo en los últimos segundos que no aprovechó. Con ese triunfo se forzó el cuarto partido de la serie que acabó también en victoria taronja por 86-89. Un partido duro, igualado, en el que los jugadores valencianos consiguieron una pequeña renta en los minutos finales que acabó siendo decisiva. Un tiro libre de Matt Costello situó el +3 a escasos 7 segundos, y el tiro final de Hayes-Davis no encontró aro, sellando un triunfo que iguala la serie, que posteriormente ganó en el Roig Arena para meterse en esta Final Four.

Y no han sido las dos únicas victorias en el OAKA esta temporada, en fase regular, el conjunto que dirige Pedro Martínez también venció al Panathinaikos, el pasado de diciembre por 79-89.

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También ganó en el Pireo

Grecia es terreno taronja esta temporada, no solo ha conseguido ganar en el OAKA sino también en el Pireo, en fase regular de la Euroliga, donde selló una monumental remontada para ganar por 92-99. Otro de los partidos donde los valencianos han dejado grandes sensaciones en la competición europea.