Valencia Basket - Real Madrid: a qué hora y en qué televisión ver la semifinal de la Final Four de la Euroliga

El Valencia Basket y el Real Madrid se miden en una semifinal española de la Final Four de la Euroliga, una cita de enorme carga histórica para el conjunto taronja y de máxima exigencia para el equipo blanco.

La semifinal llega después de una clasificación histórica del Valencia Basket, que derrotó al Panathinaikos por 81-64 en el quinto y definitivo partido de los cuartos de final y logró por primera vez el billete para la Final a Cuatro. El equipo de Pedro Martínez cerró una remontada de enorme valor competitivo tras haber perdido los dos primeros encuentros de la serie en el Roig Arena, ganar los dos siguientes en Atenas y rematar la eliminatoria en Valencia.

El Real Madrid, por su parte, alcanzó la Final Four tras imponerse al Hapoel Tel Aviv por 81-87 en Bulgaria y cerrar su serie de cuartos por 3-1. En el playoff destacó el papel de Usman Garuba, autor de 16 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración, en un triunfo que permitió al conjunto dirigido por Sergio Scariolo meterse en la Final a Cuatro de Atenas.

Una semifinal histórica para el Valencia Basket

La presencia del Valencia Basket en Atenas tiene un valor especial. El equipo de Pedro Martínez se clasificó después de una serie de cuartos de final que EFE definió como histórica: tras verse 0-2 abajo ante Panathinaikos, ganó dos partidos en Atenas y completó la remontada en el Roig Arena.

En el quinto encuentro, el Valencia Basket se impuso por 81-64 con una actuación coral y con Papi Badio como máximo anotador del equipo, con 20 puntos. También destacaron Jean Montero y Braxton Key, ambos con 12 puntos, en una noche en la que el club valenciano hizo historia ante más de 15.000 espectadores. Esa victoria permitió al Valencia igualar una gesta que solo había logrado hasta entonces el Real Madrid en la historia de la Euroliga: levantar un 0-2 en una serie de cuartos. El premio es una semifinal continental ante el propio conjunto blanco.

El Real Madrid llega tras superar al Hapoel

El Real Madrid selló su clasificación al derrotar al Hapoel Tel Aviv por 81-87 en el Arena Botevgrad de Bulgaria. El equipo blanco cerró la eliminatoria por 3-1 y aseguró su presencia en la Final Four de Atenas.

EFE subrayó el dominio madridista en el rebote y su mayor acierto en el tiro como factores clave para contrarrestar las pérdidas y la presión del conjunto israelí. Garuba fue determinante, mientras que Hezonja y Maledon también alcanzaron los 14 puntos en el triunfo blanco.

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Cuándo se juega el Valencia Basket - Real Madrid de la Final Four

El Valencia Basket - Real Madrid se disputará el viernes 22 de mayo, a las 20:00 horas, en el Telekom Center Arena de Atenas, y podrá verse por Movistar Plus+, plataforma que ofrece la Final Four en España. El encuentro enfrenta a dos equipos españoles en una eliminatoria directa por un puesto en la final continental. En la otra semifinal se enfrentan Olympiacos y Fenerbahçe.