Jorge Valero

Valencia Basket, rumbo a Atenas para la Final Four de la Euroliga

El Valencia Basket vuela este miércoles a Atenas (Grecia) con su plantilla al completo, incluidos los jugadores lesionados, para disputar a partir de este viernes por primera vez la Final a Cuatro de la Euroliga.

El club valenciano desplaza a esta histórica cita a los 16 jugadores que conforman la plantilla del técnico Pedro Martínez, incluidos los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, descartados por sus lesiones para el torneo, y también Álvaro Cárdenas, que se ha incorporado hace unos días a la plantilla tras su cesión en el Peristeri y que no puede jugar por no estar inscrito en la competición.

El entrenador catalán, que ha recuperado al dominicano Jean Montero y al francés Neal Sako tras no poder contar con ellos por enfermedad ante el Surne Bilbao Basket el domingo, deberá hacer un descarte técnico para cada partido que dispute si no hay contratiempos de última hora.

La expedición 'taronja' subió poco antes de las 16 horas a un vuelo privado a la capital griega tras haber efectuado por la mañana un nuevo entrenamiento para preparar el duelo que el viernes le enfrentará en semifinales al Real Madrid en el OAKA, sede del torneo. El equipo valenciano tiene previsto llevar a cabo dos sesiones de trabajo más antes del duelo en el propio escenario del partido.