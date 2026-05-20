Empieza el sueño 'taronja'. Valencia Basket ya está en Atenas para jugar la primera Final Four de su historia. Los de Pedro Martínez emprenieron su camino a primera hora de la tarde desde el aeropuerto de Manises y aterrizaron en tierras helenas pasadas las ocho de la tarde (una hora menos en España).

El conjunto valenciano llega al país heleno con toda la ilusión del debutante y después de una gran fase regular y un épico playoff en el que eliminó al anfitrión de la Final Four en cinco partidos ganándole los dos en su propia pista, la que tratará de volver a tomar.

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Rafa Jarque

Primer paso: semifinal

Este viernes el equipo se medirá al Real Madrid en las semifinales con la meta de estar el próximo domingo en la final con el sueño de tocar metal en la máxima competición continental por vez primera en su historia. De hecho, nunca un equipo debutante fue capaz de levantar el título en el actual formato Euroliga.