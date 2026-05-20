Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Valencia Basket ya está en Atenas

El conjunto de Pedro Martínez afronta una Final Four de la Euroliga con la ilusión de conquistar por vez primera el título de mejor equipo del continente

Valencia Basket ya está en Atenas

Valencia Basket ya está en Atenas

Jorge Valero/Rafa Jarque

Jorge Valero

Jorge Valero

Valencia

Empieza el sueño 'taronja'. Valencia Basket ya está en Atenas para jugar la primera Final Four de su historia. Los de Pedro Martínez emprenieron su camino a primera hora de la tarde desde el aeropuerto de Manises y aterrizaron en tierras helenas pasadas las ocho de la tarde (una hora menos en España).

El conjunto valenciano llega al país heleno con toda la ilusión del debutante y después de una gran fase regular y un épico playoff en el que eliminó al anfitrión de la Final Four en cinco partidos ganándole los dos en su propia pista, la que tratará de volver a tomar.

Noticias relacionadas

Valencia Basket ya vuela a Atenas para la final de la Euroliga

Valencia Basket ya vuela a Atenas para la final de la Euroliga

Rafa Jarque

Primer paso: semifinal

Este viernes el equipo se medirá al Real Madrid en las semifinales con la meta de estar el próximo domingo en la final con el sueño de tocar metal en la máxima competición continental por vez primera en su historia. De hecho, nunca un equipo debutante fue capaz de levantar el título en el actual formato Euroliga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents