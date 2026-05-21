Dani Parejo pone fin a seis años de leyenda en el Villarreal

Dani Parejo y el Villarreal CF separan sus caminos después de seis temporadas en las que el centrocampista madrileño se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club. El jugador, llegado en 2020 procedente del Valencia, cierra su etapa como groguet con 269 partidos oficiales y 16 goles, además de un legado directamente asociado al mayor éxito europeo de la entidad: la conquista de la UEFA Europa League en 2021.

El club despedirá a Parejo en el último partido de LALIGA, frente al Atlético de Madrid, en el Estadio de la Cerámica, una cita fijada por LALIGA para el domingo 24 de mayo a las 21.00 horas y que coincidirá con la celebración de la clasificación del Villarreal para la próxima Liga de Campeones. El equipo amarillo afronta esa última jornada tercero, con 69 puntos en 37 partidos, los mismos que el Atlético, cuarto.

La marcha de Parejo pone punto final a una etapa marcada por la estabilidad y el peso competitivo del centrocampista en el proyecto amarillo. Desde su llegada, el madrileño fue una pieza estructural en el centro del campo del Submarino, participó en la Europa League conquistada en 2021, en la semifinal de la Liga de Campeones de 2022 y en tres clasificaciones del Villarreal para la máxima competición continental.

Su dimensión histórica queda reflejada también en el ránking interno del club. Parejo figura entre los diez jugadores con más partidos oficiales del Villarreal tras alcanzar los 268 encuentros ante el Sevilla, una cifra que le permitió superar a Jaume Costa y Pascual Donat y colocarse como noveno futbolista con más apariciones de amarillo.

Parejo ha mantenido presencia en su última campaña como groguet: la ficha oficial de la competición le atribuye 31 partidos disputados, 1.324 minutos y 15 titularidades en la temporada 2025-26. La propia LALIGA lo identifica como centrocampista del Villarreal, nacido el 16 de abril de 1989 en Madrid.

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Parejo deja el Villarreal como uno de los símbolos del ciclo europeo más brillante del club. El Villarreal agradece al centrocampista su entrega, dedicación y compromiso durante una etapa que lo ha situado entre las leyendas del club, y le desea suerte en su futuro profesional.