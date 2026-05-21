El descenso se juega en la última jornada

El Levante UD vuelve a jugarse el descenso en la última jornada. 21 años después desde la última vez que sucedió, el conjunto de Luis Castro vuelve a estar al borde del abismo antes de comenzar la última jornada. Es la tercera vez que la escuadra valenciana llega a la jornada final de la liga jugándose el descenso, y en todas ellas ha sucedido la catástrofe. Las temporada 1964-65 y 2004-05 marcan el precedente, en ambas el Levante acabó descendiendo a segunda en la última jornada.

Luis Castro y sus jugadores están a punto de cambiar la regla. Pese a que la posibilidad de descenso está ahí, la probabilidad que existe para que pierdan la categoría es ínfima, pero el simple hecho de que pueda suceder recuerda a lo sucedido en 2005, hace ya 21 años. Los de Jose Luis Oltra, entrenador del equipo valenciano cuando descendió en 2005, perdieron el último partido en el campo del Villarreal, que no tuvo compasión por sus 'vecinos' de comunidad y acabó ganando el partido 4-1, un resultado que le valió el descenso al Levante pese al empate del Mallorca, uno de los equipos con los que se la juega este año.

Olasagasti gesticulando durante el partido contra el RCD Mallorca en el Ciutat de Valencia / Europa Press

El camino de la salvación

Desde la llegada de Luis Castro al banquillo a finales de 2025, el equipo ha logrado nueve victorias y cinco empates, lo que suma un total de 32 puntos. Solo Barcelona (48 puntos), Real Madrid (41 puntos) y Villarreal (34 puntos) han logrado más puntos que el Levante, que ha realizado un 2026 digno de Champions League, pero que todavía no sabe si le servirá para lograr la salvación. Los del Ciutat de València llegaron al parón navideño como colistas, con tan solo 10 puntos, y han logrado depender de si mismos para salvarse después de remontar una diferencia de siete puntos con sus rivales.

Los que se quedan por los que se van El sueño de la permanencia supondría también retener a Mathew Ryan y Adrián Dela, que tienen una clausula de una temporada más en el contrato si el Levante salva la categoría. Por otra parte, todo apunta a que José Luis Morales, jugador de la historia del Levante con más partidos y más goles en Primera División, no continuará en el equipo la próxima temporada.

El equipo también ha logrado igualar su mejor secuencia de victorias en el Ciutat. Mallorca este pasado fin de semana (2-0) ha sido la última de sus víctimas, a las que se suman Real Oviedo (4-2), Getafe (1-0), Sevilla (2-0) y Osasuna (3-2). El conjunto ha conseguido alzar el vuelo y pelear por la permanencia después de las siete victorias conseguidas cuando ha jugado de local, todas ellas durante la segunda mitad de la temporada.

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El Levante jugará su último partido de la temporada en La Cartuja, estadio que actualmente está utilizando el Real Betis. Al conjunto valenciano le serviría con un empate para lograr la salvación matemática, que depende de ellos mismos. En el caso de que no puntúen, solo descenderían en caso de empate a 42 puntos con el Elche, único equipo que también pelea por el descenso con el que tienen el golaverage perdido. El club recibió más de 1600 peticiones de aficionados interesados en comprar entradas para poder acompañar al equipo en lo que será el último partido de la temporada y en el que se decidirá la categoría en la que jugará el Levante la temporada que viene.