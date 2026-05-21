Javi va a la Guerra por Europa

El paso adelante de Javi Guerra es una de las razones que explican la salvación del Valencia CF y las opciones del equipo de finalizar LaLiga en puestos de Europa. El centrocampista blanquinegro ha recuperado su mejor versión en el momento más decisivo de la temporada. El de Gilet, como los grandes jugadores, ha aparecido cuando más lo necesitaba el equipo. Su último doblete contra la Real Sociedad (el primero de su carrera como profesional) que certifica la permanencia matemática ha sido la guinda a un mes brillante. “Los datos al menos dicen que es mi mejor momento”, decía al final del partido en San Sebastián.

Desde el empate contra el Mallorca el pasado 21 de abril, Javi ha producido tres asistencias contra el Mallorca (1-1), Girona (2-1) y Rayo Vallecano (1-1) y dos goles ante la Real Sociedad (3-4). Su producción ofensiva en las últimas seis jornadas se traduce en 7 puntos. Casi los mismos (6) que separan al Valencia de los puestos de descenso que marca el Girona.

Javi ha sabido darle la vuelta a una temporada a título personal que parecía tirada a la basura a principios de 2026. La pérdida de influencia de Guerra en la primera vuelta del campeonato provocó la preocupación del club, del cuerpo técnico y hasta de Mestalla. El estadio llegó a despedirle con una sonora pitada tras ser sustituido contra el Sevilla. Guerra quedó relegado a un segundo plano desde la sonrojante derrota contra el Celta de Vigo en Balaídos que abrió el año. Aquella tarde salió señalado y perdió definitivamente su condición de titular. Desde entonces fue carne de banquillo encadenando seis suplencias consecutivas: Elche (13'), Getafe (3'), Espanyol (2'), Betis (0'), Real Madrid (9') y Levante (32').

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Javi Guerra (i) celebra su segundo gol, cuarto del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

El 'click' en la temporada

Su actuación en el Derbi contra el Levante cambió su rumbo de la temporada y fue toda una declaración de intenciones. Javi salió del banquillo, asumió galones, rompió líneas con su zancada, cambió el ritmo del partido, asistió a Umar Sadiq y se ganó la titularidad. Su último mes ha sido decisivo para las apiraciones del equipo. El '8' ha encontrado la continuidad en su fútbol y ha recuperado el protagonismo perdido en el Valencia CF y su estatus en el fútbol nacional con tres asistencias y dos goles decisivos.

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A falta de una jornada, el de Gilet ha cerrado la temporada con la confianza de Corberán (11 titularidades en las últimas 13 jornadas) y el reconocimiento de una afición que protestó su salida del campo contra el Rayo en el minuto 61. Javi Guerra vuelve a estar en boca de todos por su fútbol y eso es una buena noticia para el futbolista y para la entidad de Mestalla.