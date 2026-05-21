Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Javi va a la Guerra por Europa

El de Gilet ha cambiado el rumbo del Valencia CF en el último mes de LaLiga con dos goles y tres asistencias decisivas contra el Mallorca, Girona, Rayo y Real Sociedad que se traducen en 7 puntos

El Real Sociedad - Valencia CF, en imágenes

El Real Sociedad - Valencia CF, en imágenes / EFE/LaLiga

Andrés García

València

El paso adelante de Javi Guerra es una de las razones que explican la salvación del Valencia CF y las opciones del equipo de finalizar LaLiga en puestos de Europa. El centrocampista blanquinegro ha recuperado su mejor versión en el momento más decisivo de la temporada. El de Gilet, como los grandes jugadores, ha aparecido cuando más lo necesitaba el equipo. Su último doblete contra la Real Sociedad (el primero de su carrera como profesional) que certifica la permanencia matemática ha sido la guinda a un mes brillante. “Los datos al menos dicen que es mi mejor momento”, decía al final del partido en San Sebastián.

Desde el empate contra el Mallorca el pasado 21 de abril, Javi ha producido tres asistencias contra el Mallorca (1-1), Girona (2-1) y Rayo Vallecano (1-1) y dos goles ante la Real Sociedad (3-4). Su producción ofensiva en las últimas seis jornadas se traduce en 7 puntos. Casi los mismos (6) que separan al Valencia de los puestos de descenso que marca el Girona.

Javi ha sabido darle la vuelta a una temporada a título personal que parecía tirada a la basura a principios de 2026. La pérdida de influencia de Guerra en la primera vuelta del campeonato provocó la preocupación del club, del cuerpo técnico y hasta de Mestalla. El estadio llegó a despedirle con una sonora pitada tras ser sustituido contra el Sevilla. Guerra quedó relegado a un segundo plano desde la sonrojante derrota contra el Celta de Vigo en Balaídos que abrió el año. Aquella tarde salió señalado y perdió definitivamente su condición de titular. Desde entonces fue carne de banquillo encadenando seis suplencias consecutivas: Elche (13'), Getafe (3'), Espanyol (2'), Betis (0'), Real Madrid (9') y Levante (32').

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Javi Guerra (i) celebra su segundo gol, cuarto del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Javi Guerra (i) celebra su segundo gol, cuarto del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

El 'click' en la temporada

Su actuación en el Derbi contra el Levante cambió su rumbo de la temporada y fue toda una declaración de intenciones. Javi salió del banquillo, asumió galones, rompió líneas con su zancada, cambió el ritmo del partido, asistió a Umar Sadiq y se ganó la titularidad. Su último mes ha sido decisivo para las apiraciones del equipo. El '8' ha encontrado la continuidad en su fútbol y ha recuperado el protagonismo perdido en el Valencia CF y su estatus en el fútbol nacional con tres asistencias y dos goles decisivos.

Noticias relacionadas

A falta de una jornada, el de Gilet ha cerrado la temporada con la confianza de Corberán (11 titularidades en las últimas 13 jornadas) y el reconocimiento de una afición que protestó su salida del campo contra el Rayo en el minuto 61. Javi Guerra vuelve a estar en boca de todos por su fútbol y eso es una buena noticia para el futbolista y para la entidad de Mestalla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  2. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
  3. Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
  4. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  5. Una academia gratuita para opositores a funcionario
  6. Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión
  7. Hallan una persona fallecida en la ladera del Castillo de Sagunt
  8. La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo

La Marina Alta constitueix la seua nova Xarxa d’Igualtat: Àlex Waylett, de Sagra, primer president

La Marina Alta constitueix la seua nova Xarxa d’Igualtat: Àlex Waylett, de Sagra, primer president

Sagunt estudia medidas para frenar las concentraciones ilegales de coches en polígonos

Sagunt estudia medidas para frenar las concentraciones ilegales de coches en polígonos

Instalaciones obsoletas y peligrosas en el IES Tirant lo Blanc de Torrent

Instalaciones obsoletas y peligrosas en el IES Tirant lo Blanc de Torrent

Ni la izquierda ni Juan Roig reviven a la tasa turística en las Corts

Ni la izquierda ni Juan Roig reviven a la tasa turística en las Corts

El impulso económico de Sagunt ya llega a los hogares

El impulso económico de Sagunt ya llega a los hogares

Primeras dimisiones de los equipos directivos en todas las comarcas: "Educación nos ha abandonado"

Primeras dimisiones de los equipos directivos en todas las comarcas: "Educación nos ha abandonado"

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

La negativa de cirujanos y anestesistas a operar por las tardes afecta ya a ocho hospitales

La negativa de cirujanos y anestesistas a operar por las tardes afecta ya a ocho hospitales
Tracking Pixel Contents