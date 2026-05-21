Losada: “Nos daban por muertos y ahora no lo vamos a dejar escapar”

El centrocampista del Levante Iker Losada dijo este jueves que después de que les hayan dado por “muertos” en la lucha por la permanencia, ahora que dependen de sí mismos en la última jornada para certificar la salvación no van a desaprovechar la oportunidad el sábado ante el Real Betis.

“Es verdad que te ves fuera (del descenso) y puede dar pie a volver a relajarte, pero creo que todo lo contrario. Venimos de estar muy abajo, nos daban ya por muertos, y ahora que lo tenemos en la mano no lo vamos a dejar escapar”, afirmó Losada a los medios oficiales del club.

“Creo que el trabajo desde que llegó al míster, esa confianza, ese trabajo diario que todos nos dejamos la vida en cada entrenamiento, pues se ve reflejado en los resultados que nos acompañan también. Estamos bastante contentos con lo que estamos haciendo y a seguir con esta energía y al último partido para conseguir el objetivo”, agregó el jugador gallego.

El partido será especial para Losada, ya que está cedido por el Betis en el Levante, y señaló que mantiene contacto habitual con futbolistas del equipo verdiblanco como Isco o Lo Celso. “Les tengo un cariño muy especial. Son personas que admiro desde pequeño, que ahora juego con ellos, trabajo prácticamente todos los días para llegar a su nivel y es muy bonito el poder enfrentarme a ellos”, destacó.

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Además, Losada agradeció el apoyo de la afición del Levante que estará acompañando al equipo en Sevilla este sábado. “Suena un poco a tópico decir que cuando juegas en casa hay un jugador más, pero es que es verdad. Al final, en los últimos partidos se nos vio que cuando jugábamos en casa íbamos más sueltos. Creo que son parte fundamental y lo van a seguir siendo de aquí a todos estos años que esperemos que sigan en Primera”, finalizó.