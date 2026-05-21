Pedro Martínez y la final europea que le ganó a Scariolo hace 36 años

El destino ha vuelto a unir a Pedro Martínez y a Sergio Scariolo en la lucha por un título europeo 36 años después. Aquella Copa Korac de 1990 se la llevó el ahora taronja entrenando al Joventut de Badalona, ante un Scavolini de Pesaro dirigido también por un joven técnico que apenas tenía tres meses más que el barcelonés.

Con 27 y 28 años respectivamente, empezaron a construir una espectacular carrera en los banquillos, pero nunca antes se habían visto en un escenario como el actual, en una Final Four de Euroliga y enfrentándose en la segunda de las semifinales de este viernes. Solo uno podrá estar el domingo en la gran final que pondría la guinda a su palmarés, pero quien pierda, tendrá opción de intentarlo el próximo año de nuevo al tener ambos contrato en vigor con el Valencia Basket y el Real Madrid, probablemente ambos clubes entre los grandes candidatos a repetir Final Four el próximo curso.

Pedro Martínes y Sergio Scariolo se dan la mano en la rueda de prensa conjunta con Jean Montero y Facu Campazzo. / M. A. Polo / VBC

El ahora taronja cogió las riendas del Joventut en las semifinales de la Korac y logró imponerse al Bosna Sarajevo con un equipo plagado de leyendas como Jordi Villacampa, Rafa Jofresa o José Montero. Scariolo, quien había estado toda la temporada al frente del Scavolini, tenía e otra leyenda como Walter Magnifico como líder de su equipo.

Final a ida y vuelta

En una final a ida y vuelta, los de Pedro Martínez se impusieron por la mínima (98-99) en Italia y aunque sufrieron en la vuelta en Badalona, acabaron ganando la final por 84-72. Un triunfo que le dio el primer y hasta ahora único título europeo al técnico barcelonés. Y es que aunque volvió a llegar a tres finales continentales con el Akasvayu Girona (2008), el propio Valencia Basket en la Eurocup de 2017 ante Unicaja y el Baxi Manresa en la BCL de 2022, no logró levantar el trofeo en ninguna de ella.

Scariolo, por su parte, llegó a dos Final Four de la Euroliga con el Scavolini en 1991 y el Unicaja en 2007. No logró el título en ninguna de ellas, pero ahora busca quitarse la espina contra un Pedro Martínez con el que ha recordado aquel primer enfrentamiento continental entre ambos. El exseleccionador español destacó que "dice mucho del amor que tenemos por el juego, podríamos estar jubilados y disfrutando de otra parte de nuestra vida, nuestras familias dicen que no les escuchamos, pero nos encanta el baloncesto, vemos mucho por delante, yo quería pasar por esta experiencia y demostrarme a mí mismo que tenía la capacidad para tener buenos resultados a nivel de club. Amamos este juego e intentamos añadir nuestro grano de arena para mejorar el deporte".

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"Soy más joven"

Pedro Martínez, por su parte, incidió en esta pasión común por el baloncesto y en la amistad que les une. "Soy más joven que él tres meses, tengo una gran relación con él, somos amigos, algunos creen que soy un entrenador conflictivo con otros entrenadores, pero no es cierto, le respeto, estamos orgullosos de competir en una gran competición y esperamos hacerlo de nuevo en el futuro".