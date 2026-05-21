Real Madrid, una 'bestia negra' vencible a las órdenes de Pedro Martínez

El Valencia Basket aspira a cumplir su sueño europeo en Atenas. El OAKA, donde el equipo ya comenzó la remontada a la disputada eliminatoria frente a Panathinaikos, es el escenario señalado este viernes (20 horas) para avanzar en una nueva conquista. Antes, no obstante, habrá que superar a toda una 'bestia negra' para alcanzar la final. El Real Madrid -ahora de Sergio Scariolo- ha sido tradicionalmente un coloso que ha amargado más de una fiesta 'taronja'. La estadística no falla.

En toda la historia, los blancos se han llevado 54 de los 76 enfrentamientos entre ambos. Una situación que no ha cambiado demasiado en los precedentes en los que ha habido cosas en juego. Porque de los 36 partidos que los dos conjuntos han tenido bien peleando por un título o bien en la máxima competición continental durante la última década, los blancos se han llevado 26 frente a las diez victorias valencianas. Registros, a priori poco dados a la esperanza, que tienen eso sí un pero para los madrileños. Una piedra en el zapato en la figura del entrenador que ha llevado a Valencia Basket a la primera línea europea, en Pedro Martínez.

Supercopa y Liga ACB

Y es que el técnico catalán ha estado presente en buena parte de esas victorias en los últimos tiempos. Hasta seis de las diez, sin ir más lejos, se dieron bajo sus órdenes. Y es que aunque también hay golpes dolorosos -como la derrota en la final por hacerse con el título de la ACB la pasada campaña o las derrotas en la Copa del Rey en las últimas dos campañas- en su historial también hay éxitos de mucho mérito. La mejor prueba de ello, sin ir más lejos, se ha dado esta misma temporada. Porque además de vencer en el partido de Euroliga celebrado en el Roig Arena el pasado noviembre, los de Pedro Martínez también le ganaron al Real Madrid en septiembre la Supercopa de España por 94-98, conquistando así el primer título de la 'nueva era' del técnico en el banquillo 'taronja' y también el primero en seis años.

Los jugadores del Valencia Basket celebran la victoria sobre el Real Madrid en la pasada Supercopa. / Jorge Zapata / EFE

No ha sido, sin embargo, el único trofeo que el Valencia Basket club le ha quitado de las manos al equipo madrileño. En la 2016-17, sin ir más lejos, los 'taronja' se llevaron su único título de Liga ACB al vencer en tres de los cuatro partidos de la serie disputados contra los blancos, ganando para ello los dos disputados en la Fonteta -por 87-76 y 81-64-, además de otro en el feudo capitalino (79-86). El último triunfo de esta estadística data de la 2015-16, cuando en las semifinales ligueras el equipo valenciano se llevó uno de los partidos en la casa 'taronja' por solo un punto (87-86).

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Un reto mayúsculo

Pero estos resultados no evitan que el reto de superar al Real Madrid sea mayúsculo. Si se toman en cuenta los últimos 20 partidos que han disputado ambos equipos, el Valencia Basket sale claramente derrotado. No en vano, solo ha cosechado los dos triunfos ya citados de inicios de esta temporada, así como los dos que sumó en casa en el torneo doméstico en las temporadas 2023-24 y la 2024-25. El desafío, por tanto, no es menor. Pero si un equipo ha demostrado que por rendimiento puede derrotar a cualquiera esta campaña, ese es este Valencia Basket. Atenas y el Olimpo del baloncesto europeo lo espera.