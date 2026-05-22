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Caos para la afición de Valencia Basket en su llegada a la 'final four' de Atenas

La expedición taronja ha lidiado con numerosos y extremos controles policiales en la capital griega que ha desajustado toda la hoja de ruta

A su salida desde el Aeropuerto de Manises, uno de los tres aviones ha tenido una avería que ha retrasado su salida dos horas

Controles policiales a la afición taronja

Controles policiales a la afición taronja / L-EMV

Jorge Valero

Jorge Valero

Atenas

No está siendo un inicio de ‘final four’ sin contratiempos precisamente, y si no que se lo pregunten a los aficionados de Valencia Basket. La expedición taronja partía esta mañana, alrededor de las 7:30, desde el Aeropuerto de Manises dirección a Atenas, aunque el primero de los problemas no tardaba en aparecer cuando uno de los tres charters que desplazaba a los valencianos tenía que retrasarse alrededor de dos horas por una avería

Los aficionados que han conseguido llegar a tiempo tampoco han estado exentos de contratiempo, en su caso ya en la capital griega. Una vez han aterrizado, los exhaustivos controles de las fuerzas de seguridad helena les ha retenido durante mucho más tiempo del previsto, impidiendo que los aficionados disfrutaron de tiempo libre a su llegada al centro de la ciudad, entre otras cosas para comer algo.

Así, pocos minutos después de su llegada en autobús al Estadio Olímpico Panathinaico, punto desde dónde iban a disfrutar de unas horas de turismo libre, han tenido que subirse de nuevo a los autobuses para dirigirse al OAKA, ya que la primera semifinal entre Olympiacos y Fenerbahce estaba a punto de comenzar. 

Controles a la afición

Controles a la afición / SD

Más controles y retenciones

Pero los contratiempos no han acabado ahí. La policía griega ha vuelto a ejercer un impresionante control a toda la afición taronja, obligándoles a vaciar sus mochilas para su registro y cacheándoles antes de poder poner rumbo al estadio. Una vez han subido a los autobuses, han estado retenidos durante un buen rato mientras la policía no daba luz verde a su desplazamiento. Algunos aficionados han tenido que bajarse de los autobuses fruto del agobio. Cuando por fin han conseguido llegar al pabellón, han vuelto a enfrentarse al enésimo control policial antes del acceso.

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