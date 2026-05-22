Cara y Cruz del Valencia CF: cuando Europa se jugó en la última jornada

El Valencia CF afronta este sábado ante el FC Barcelona un encuentro con la seria posibilidad de alcanzar la séptima plaza que le daría la clasificación para la Conferece League. Las opciones valencianistas en la jornada 38 están claras: Debe conseguir un triunfo en Mestalla ante el FC Barcelona (al que no vence en competición nacional desde enero de 2020, con Celades en el banquillo blanquinegro) para alcanzar los 49 puntos, y esperar que tanto Getafe como Rayo Vallecano no se impongan a Osasuna en el Coliseum (los rojillos se juegan la permanencia) y a Alavés en Vitoria, con los vascos ya salvados de manera matemática.

De tal forma que la parroquia valencianista volverá a vivir una última jornada donde su equipo tiene la posibilidad conseguir un billete para Europa. De hecho, con la de este sábado serán ocho las ocasiones desde 1999 en las que el último partido decide el plan del curso siguiente. Y el balance es esperanzador: en cuatro ocasiones consiguió su objetivo mientras que en las otras tres se quedó por el camino. Además, siempre que el Valencia disputó el encuentro en Mestalla (2) la modena salió cara.

La primera gran cita de esta serie llegó en la temporada 1998-99. El Valencia CF alcanzó la última jornada desde la sexta posición, pero aún con margen para escalar y meterse en la Champions League. Cumplió con autoridad ante el Mallorca (de Cúper y técnico blanquinegro), ganando por 3-0 y aprovechando el (necesario) tropiezo del Celta (0-1 ante el Atlético de Madrid) para cerrar el campeonato cuarto, con 65 puntos. La suerte sonrió al Valencia que lograba su primera clasificación para la máxima competición continental.

En la 2000-2001, la moneda salió cruz. El conjunto de Cúper, tras perder la final de la Champions ante el Bayern en Milán, llegó a la última fecha en puestos de Champions. Visitaba el Camp Nou y con no perder le garantizaba su presencia en la competición. Con 2-2 al borde del descuento, una chilena de Rivaldó mandó al equipo de Mestalla a la Copa de la UEFA.

Varias temporadas después, en la 2008-09, el Valencia de Unai Emery llegaba a la última jornada jugándose la Europa League. El Valencia era sexto antes del inicio del partido 38 y todavía podía ser superado por el Deportivo. La obligación era ganar para certificar la plaza. Lo hizo: 2-0 al Athletic en Mestalla. El Deportivo, además, no pasó del empate ante el Barcelona. El equipo terminó sexto, con 62 puntos, y conservó una plaza europea por la vía liguera.

El robo en el Sánchez Pizjuán

En la campaña 2012-2013, el equipo que lideraba Ernesto Valverde (sustituto a mitad de campaña de Mauricio Pellegrino) quería culminar su remontada liguera con la clasificación para la Champions. Se la jugaba en el Sánchez Pizjuán, precisamente de Unai Emery y Negredo. El Valencia arracaba la jornada en cuarta posición, con 65 puntos, con dos de ventaja sobre la Real Sociedad. Banega adelantó a los valencianistas pero la inventada expulsión de Jonas con roja directa al filo del descanso con 2-1 en el marcador, puso cuesta arriba la victoria. La derrota final (4-3) unido a la victoria de la Real en Riazor (0-1) provocó la pérdida de la plaza Champions.

En Almería, no falló

La escena volvió a repetirse en la 2014-15, y otra vez con la Champions como botín. El Valencia llegó cuarto, con el Sevilla a un punto, y necesitaba defender su posición fuera de casa. En Almería sufrió, pero ganó 2-3 y cerró la Liga cuarto, con 77 puntos, lo que le dio acceso a la previa de la Champions League 2015-16. Era el regreso valencianista a la Champions tres temporadas después.

El caso exitoso más reciente fue la 2018-19, temporada del Centenario y de una remontada clasificatoria que terminó en Valladolid. El Valencia llegó cuarto, pero con Getafe y Sevilla aún con opciones de arrebatarle la plaza. Dependía de sí mismo y no falló: 0-2 ante un Valladolid salvado en la jornada anterior. La tabla final dejó al equipo de Marcelino cuarto con 61 puntos, por delante de Getafe y Sevilla, ambos con 59.

La otra cara de esta historia llegó en la 2019-20, una Liga marcada por el parón de la pandemia y resuelta en julio. El Valencia llegó a la última jornada octavo, con opciones de entrar en la Europa League. Pero el equipo de Albert Celades cayó 1-0 ante el Sevilla. La Real Sociedad puntuó en el Metropolitano (56 p) y acabó sexta mientras que el Granada (56 p)goleó al Athletic y logró una clasificación histórica. El equipo valencianista acabó noveno, con 53 puntos.

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La conclusión es clara: cuando el Valencia llegó a la última jornada con Europa en juego, casi siempre encontró la forma de sostenerse. Lo hizo en 1999, 2009, 2015 y 2019. Solo en 2001, 2013 y 2020 la calculadora se volvió en contra. Y esa excepción, precisamente por lo que rompió, ayuda a explicar el peso emocional de estas jornadas: para el Valencia, Europa nunca ha sido solo un premio de final de curso, sino una frontera identitaria.