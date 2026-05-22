El dinero que ingresa el Valencia Basket en la Final Four de Euroliga

El Valencia Basket ingresará 1,8 millones después de afrontar este viernes una de las noches más importantes de su historia tras enfrentarse al Real Madrid en las semifinales de la Final Four de la Euroliga 2026, una cita que se ha disputado en Atenas y que también le ha asegurado un importante premio económico a pesar de perder la semifinal.

El club de Juan Roig se garantiza tras su partido al Real Madrid un ingreso mínimo. Al menos, el cuarto clasificado recibirá 1,5 millones de euros, mientras que el tercer clasificado se embolsará 1,8 millones. El Valencia Basket ingresará ese montante económico al quedar tercer clasificado porque ha sido mejor en liga regular que el Fenerbahçe, el otro equipo que ha perdido la otra semifinal frente al Olympiacos.

Tras ellos, aparecen el resto de equipos que han participado en la Euroliga y también recibirán reparto económico. La lista está encabezada por el Zalgiris Kaunas, que ingresará 1,2 millones, seguido del Hapoel Tel Aviv, con 1,05 millones, y del Panathinaikos, con 900.000. Por detrás aparecen clubes de peso como AS Monaco, Barcelona, Estrella Roja, Dubai Basketball, Maccabi Tel Aviv, Bayern Múnich, Armani Milán, Partizan y Paris Basketball, con cantidades que descienden de forma progresiva hasta los 150.000 del conjunto parisino. El Barcelona recibiría 675.000, situándose en la zona media-alta del reparto.

Campeón: 2,4 millones de euros

Subcampeón: 2,1 millones de euros

Tercer clasificado (mejor en Liga regular): 1,8 millones de euros

Cuarto clasificado: 1,5 millones de euros

Una semifinal histórica

El Valencia Basket llegó a la cita de Atenas como una de las grandes revelaciones de la temporada europea tras derrotar al Panathinaikos por 81-64 en el quinto y definitivo partido de los cuartos de final y lograr por primera vez el billete para la Final a Cuatro. Frente a él estuvo un Real Madrid acostumbrado a jugar estas noches decisivas y ganó 90-105.

José Manuel López

Cuánto ganael campeón

La gran cifra está reservada para el campeón. El que gane la final entre el Real Madrid y el Olympiacos ingresará 2,4 millones de euros. El equipo que pierda la final, recibirá 2,1 millones. Por tanto, ganar la semifinal no garantiza todavía el premio máximo, pero sí asegura al club valenciano estar entre los dos equipos mejor pagados de esta edición de la Euroliga.

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La pregunta clave: ¿euros o dólares?

La cifra publicada para esta Final Four está expresada en euros: 2,4 millones para el campeón, 2,1 millones para el subcampeón, 1,8 millones para el tercero y 1,5 millones para el cuarto. Si alguna referencia habla de dólares, conviene matizarlo, porque el reparto citado en la información disponible aparece en euros.