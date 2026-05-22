Escándalo con la falta de tres tiros 'robada' a Valencia Basket que protestó el OAKA
El colegiado pitó una surrealista falta abajo cuando Jean Montero se disponía a titar y Alberto Abalde se lo impidió... Nadia daba crédito a la decisión de los árbitros
Siempre que el Real Madrid está de por medio pasan cosas. Y en la semifinal de la Final Four de la Euroliga no iba a ser una excepción. El OAKA protestó una acción clamorosa en la que los árbitros, revisión mediante, 'robaron' tres tiros libres a Jean Montero en una clara falta de Alberto Abalde cuando el dominicano se disponía a lanzar.
El '8' de Valencia Basket fue el más listo de la clase, encaró a Abalde, elevó los brazos para tirar y el defensor madridista se lo impidió con una falta tocándole los brazos. Montero lo tuvo claro, como todo el mundo, y rápidamente se giró hacia su banquillo para solicitar que pidieran la revisión.
Decisión surrealista
Los árbitros lo miraron en su pantalla y todo el mundo creyó que iban a señalar esa acción como falta y tres tiros libres para Montero con Valencoia Basket al acecho, recortando puntos en busca del Madrid... Pero los colegiados tenían otros planes y pitaron la falta abajo.
Nadie daba crédito en el pabellón ateniense, que pitó la decisión favorecedora a los intereses de los blancos. Contra esto le tocó jugar al equipo que dirige Pedro Martínez, que ya ha sufrido atracos a cargo de los blancos en otros partidos de la presente temporada.
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