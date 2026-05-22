Una marea 'taronja' alimenta el sueño del Valencia Basket a más de 3.000 kilómetros

Nervios y alegría. Emociones encontradas. Es lo que se suele respirar en el ambiente cuando enfrente está una gesta que puede pasar a la historia. Por eso, cuando en la tarde de este viernes de mayo uno se acercaba poco a poco a los alrededores del Roig Arena, ese choque de sentimientos, de pasiones internas, se agolpaba como un torrente. En el Parque de l'Afició, donde el Valencia Basket había colocado dos pantallas gigantes para seguir unas semifinales que pueden llevar a la gloria europea, no cabía esperar otra cosa. Porque una Final Four no se juega todos los días. Sin ir más lejos, es la primera en los casi cuarenta años de historia del club 'taronja'. Y su armada, la fiel, la que llena normalmente su coliseo o la que sigue al equipo de Pedro Martínez desde casa, lo sabía.

Desde dos horas antes

De ahí que varios miles de aficionados se hayan desplazado para ver el encuentro a pesar de estar a más de 3.000 kilómetros del OAKA. Desde dos horas antes del balón al aire, los seguidores ya comenzaban a poblar el enclave, bien sentados en el césped o bien esperando sentados en sus sillas de playa pese al torrido sol de mayo. Solos o acompañados. Más veteranos o viviendo una de sus primeras tardes grandes. La marea naranja no fallaba. "Hay que dar apoyo, energía y fuerza. Cuando están aquí lo damos desde dentro y ahora que no podemos, pues apoyamos desde fuera", afirmaban Alfonso y Mari Carmen, dos de esos fans que no querían perderse nada.

"Nervioso y sufriendo"

Tampoco quería dejar pasar la oportunidad Antonio, uno de esos fieles que se ponía en primera fila para ver al equipo. Eso sí, reconocía estar "nervioso, sufriendo y esperando que sea un buen partido". Eso sí, dejaba claro que "pase lo que pase, hemos conseguido mucho. La afición del Valencia Basket siempre está ahí y seguiremos apoyando pase lo que pase". "Seguro que en el pabellón pensarán en nosotros", añadía sobre un momento "histórico" y que "hay que aprovechar".

También lo pensaban Pablo y Yakub, dos jóvenes seguidores que tildaban de "sueño" y "maravilla" el poder disfrutar de este encuentro. "Vamos sin miedo a nada", afirmaba el primero. Hay que "tranformar la ilusión que tenemos", incidía el segundo, destacando la importancia de un partido contra el Real Madrid que "no podía tener mejor escenario". "Que salgan y mueran ahí".

José Manuel López

Una caldera al aire libre

Y es que a pesar de estar a miles de kilómetros y estar al aire libre, el ambiente valenciano no distaba mucho de ser el de una caldera. Pitidos cuando en la previa hablaban algunos jugadores blancos. Cánticos de 'Quédate' cuando Pedro Martínez era el que expresaba sus sensaciones antes del encuentro. Y aplausos, muchos aplausos, cuando los 'taronja' salían a la cancha con la megafonía de València poniendo a máximo volumen el himno del Valencia Basket. Bufandeo y 'a por ellos' incluidos.

Y el arranque no fue una excepción. Cada buena acción, cada rebote, cada inspiración y, sobre todo, cada canasta era respondida desde la afición con aplausos, pese a un arranque acertado -especialmente desde el triple- de los blancos. Eso no evitaba que la afición siguiera insistiendo hasta llevar en volandas al equipo a ponerse por delante al final del primer cuarto. Una final europea estaba en juego.

Un impulso esperado

Era lo previsto desde que en la mañana de ayer se supiera que los alrededores del coliseo 'taronja' iban a contar con un espacio en el que la afición podía ver el trascendental partido a través de dos pantallas gigantes y mandar así su energía y apoyo a los jugadores que disputaban la eliminatoria en Atenas. La expectación por la cita era máxima.

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Incluso, el club había pedido a los asistentes al espacio -que han tenido que reservar su plaza con antelación- que acudieran con margen al recinto ante la coincidencia del arranque del partido con la afluencia masiva a otro de los grandes eventos del día en València, el segundo concierto de Aitana en el Roig Arena. Para la ocasión, además, se han dispuesto servicios complementarios, desde comida y barra a aseos, para facilitar que la afición pudiera disfrutar sin problemas del encuentro.