El mensaje de Juan Roig tras la derrota en la Final Four: "Orgullo y a seguir luchando"
El mecenas se mostró "orgulloso" de sus jugadores, les animó a pensar en el final de Liga Endesa y agradeció su esfuerzo en la que está siendo una temporada histórica para el club
Jorge Valero / Rafa Jarque
La derrota de Valencia Basket deja un sabor amargo porque el conjunto 'taronja' no pudo mostrar su mejor versión, la que le ha llevado a la primera Final Four de Euroliga en su historia, pero cuando pasen los días se podrá poner todavía más en valor lo que ha hecho este equipo.
Así lo quiso hacer, de hecho, Juan Roig. El mecenas bajó al vestuario todavía con las caras largas en los jugadores y la decepción palpable tras no haber podido desarrollar todo su baloncesto para mostrarle su apoyo en lo que está siendo un año histórico.
Temporada histórica
Esta plantilla ha logrado algo inédito en la historia de la entidad y el máximo mandatario de la entidad valenciana quiso estar con ellos, valorando su esfuerzo y lo que han conseguido, llevando el escudo de Valencia Basket al OAKA.
Roig le dijo a los jugadores que estaba "orgulloso" de ellos, les animó a pensar en la Liga Endesa que afronta su tramo final y tanto él como su familia, con Hortensia Herrero presente, se mantuvieron en la cancha para aplaudirles hasta que se marcharon a vestuarios.
La afición, también orgullosa
La misma actitud tuvieron los aficionados desplazados al pabellón griego, que no dejaron de animar a sus jugadores ni en los momentos más delicados del partido. La esquina taronja era pequeña en comparación a la imponente grada del OAKA, plagada de griegos del Olympiacos, pero fue orgullosa y cumplió con su promesa. Llevó en volandas al equipo, en los buenos momentos y, sobre todo, en los menos buenos.
Pese a la derrota, la despedida a la Euroliga tuvo la comunión que club y afición llevan demostrando toda la temporada. A pesar del marcador, el equipo no dejó de atacar, buscando 'morir' con orgullo. La afición supo percibirlo y se dejó la voz a gritos de "Valencia Basket" durante el minuto final del partido.
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