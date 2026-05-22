De Miki Vukovic a Pedro Martínez: Las pizarras que levantaron títulos con Valencia Basket

Es imposible hablar del éxito actual del Valencia Basket sin mencionar a Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key o Kam Taylor. Pero más imposible aún es hacerlo sin hablar de Pedro Martínez y su cuerpo técnico. En el segundo año de su segunda etapa en el club, el entrenador barcelonés ya ha logrado volver a reescribir la historia de València Basket como ya ha hecho tantas veces antes. El entrenador galardonado con el premio a 'Mejor Entrenador de la Euroliga' ha logrado clasificar a su equipo por primera vez a la 'Final Four' de la máxima competición europea en lo que ha sido la eliminatoria más igualada de la historia, logrando remontar un 0-2 en contra, algo que solo había conseguido el Real Madrid en 2023.

Con lo logrado esta temporada, muchos ya se atreven a afirmar que el catalán es el mejor entrenador de la historia del Valencia Basket. Motivos para pensarlo no faltan, es el entrenador con más victorias logradas con el equipo valencianista y es el único entrenador que ha logrado ganar más de un título con el equipo masculino (Liga ACB 2016 y Supercopa Endesa 2025). Sin embargo, otros entrenadores como el gran Miki Vukovic o Velimir Perasovic también deben ser incluidos en la operación.

Animación del Valencia basket contra el Panathinaikos / .

Miki Vukovic (1995-2000)

"El hombre que lo cambió todo". Dos etapas dentro del club, más de 400 partidos ligado a él (entrenador, director deportivo y secretaría técnica) y un dorsal simbólico retirado. Para la historia quedará el primer título de la historia del club, la copa del rey de 1998, derrotando a Unicaja con Nacho Rodilla como MVP. Llegó en uno de los momentos más oscuros de la historia del equipo, cuando el equipo perdió la categoría, pero logró una recomposición del equipo que no hubiera sido posible sin él. Apostó por jugadores de la cantera y logró ascender en la primera temporada a primera división nuevamente, ganando la copa del rey 2 años después. Jugadores como Nacho Rodilla, Víctor Luengo o Berni Álvarez estuvieron bajo sus órdenes.

Fue clave en la consolidación del equipo a nivel nacional e internacional, siendo finalista en Recopa de Europa y en Copa del Rey en dos temporadas consecutivas (1998-99 y 1999-00) y tuvo un balance de 143 victorias y 88 derrotas como entrenador del primer equipo. El entrenador yugoslavo falleció el 15 de enero de 2021 en València, dejando atrás un legado que llevó a ponerle su nombre al polideportivo de Godella y a una sala de l'Alquiera del Básket.

Miki Vukovic saludando a un jugador / MANUEL MOLINES

Paco Olmos (2002-2004 y 2011-2012)

El ganador del primer título europeo del club valenciano merece ser nombrado. Dos etapas al frente del club, la primera más grandiosa que la segunda, pero que acabó con un desencuentro con el máximo accionista del club. En su primera temporada al frente del club, Olmos logró ganar la ULEB Cup (actual Eurocup) en 2003, el primer título europeo del club, tras superar a KRKA Novo Mesto con un global de 168 a 154. En su primera temporada, logró también llegar a la final de la Liga ACB 2002-2003 y fue semifinalista de Copa del Rey.

Logró 57 victorias en 84 partidos durante su primera etapa en ACB, logrando un 67.9% de victorias y alcanzando también la primera 'ronda de 16' de la euroliga en la temporada 2003-04 (muy distinta a los playoff actuales). En 2011, después de arreglar sus diferencias con Juan Roig, volvió al club con el que triunfó para irse después de la primera mitad de temporada tras no clasificar a la Copa del Rey.

PACO OLMOS EN EL PARTIDO DE CUARTOS DE LA FINAL DE LA COPA DEL REY ENTRE EL TAU Y PAMESA / MANUEL MOLINES

Neven Spahija (2008-2010)

Como varios de los grandes entrenadores del Valencia Basket, el croata llegó con la temporada ya empezada al pabellón de la 'Fonteta'. Una temporada marcada por la irregularidad que acabó con los de Spahija cayendo en primera ronda de playoff contra el Regal Barcelona. En la temporada 2009-2010, el máximo accionista anunció una reducción del presupuesto del club, lo que a Spahija no le pareció un impedimento para lograr la segunda mejor temporada del club hasta el momento, logrando ganar la segunda Eurocup del conjunto y alcanzando semifinales de Copa del Rey.

Durante su etapa, logró 35 victorias en 63 partidos en ACB en dos temporadas. A finales de la temporada, con el título de la Eurocup bajo el brazo, Spahija anuncia que abandonará el entonces 'Pamesa Valencia' por "motivos de ambición", logrando el segundo título europeo del club y habiéndolo clasificado para la Euroliga de la temporada 2010-2011.

PRIMER ENTRENAMIENTO DEL NUEVO ENTRENADOR DEL PAMESA , SPAHIJA / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Svetislav Pesic (2010-2011)

Fue breve, pero intenso. Algo más de media temporada le bastó para enamorar a una afición que aún recuerda al equipo como uno de los más duros y competitivos de su historia. Llegó al equipo para sustituir a Manuel Hussein en noviembre de 2010, que empezó la temporada con tan solo una victoria en liga en los primeros siete partidos, para darle un giro radical a la situación, consiguiendo 21 victorias en los primeros 24 partidos y terminando la temporada en liga en tercer lugar con un 24 victorias y 10 derrotas (4 bajo su mandato), pese a que perdió en primera ronda de la fase final contra Bilbao Basket.

En Euroliga, el serbio logró la primera clasificación del entonces 'Power Electronics' a unos playoff de la euroliga después de un inicio de temporada que dejó muchas dudas. En cuartos, perdió la serie contra el Real Madrid, después de pelear una serie a 5 partidos que cayó del lado del conjunto madrileño. Con él a los mandos, el club valenciano logró un 87,5% de victorias en liga y un 79% de victorias entre competición nacional y europea, siendo el entrenador con mejor el porcentaje de victorias en la historia del club.

Pesic dando ordenes a sus jugadores durante un partido / EFE

Velimir Perasovic (2012-2015)

Llegó en enero de 2012, sustituyendo a Paco Olmos que había fracasado al no clasificar al equipo a Copa del Rey. Con 17 partidos para final de temporada regular, logró clasificar a playoff quedando cuarto, donde perdió en semifinales contra el Regal Barcelona. Volvió a lograr un cuarto puesto en la temporada 12-13 y alcanzó las semifinales de Eurocup en la que fue su primera temporada completa. En la segunda la ganó, pasando por encima del Unics Kazan en tan solo 2 partidos y logrando la tercera eurocup del equipo.

187 partidos y 120 victorias, el tercero que más ha conseguido, solo por detrás de Pedro Martínez y Miki Vukovic. 30 victorias y 4 derrotas en liga regular (88.2%) en la temporada 13-14, siendo el mejor balance histórico en liga del Valencia Basket, que quedó segundo por detrás del Real Madrid, logrando una de las campañas mejor recordadas por los aficionados valencianistas.

PRIMER ENTRENAMIENTO DE PERASOVIC CON EL VALENCIA BASKET. / Francisco Calabuig

Pedro Martínez (2015-2017 y 2024-actualidad)

El homber récord de València Basket. Es el único entrenador en ganas más de un título con el club, la Liga ACB de la temporada 2016-17 y la Supercopa de España de 2025. Durante su primera etapa, en la que ganó la única liga del club valenciano, disputó 83 partidos en la ACB, de los cuales ganó 62 partidos. Abandonó el club con una liga bajo el brazo, pero habiendo perdido la final de la Eurocup contra Unicaja, antes de volver en 2024. En la primera temporada de la segunda etapa, el entrenador volvió a perder en la final de la Eurocup, pero también cayó en la final de liga contra el Real Madrid.

En la segunda temporada de la segunda etapa, el técnico ha clasificado a la 'Final Four' de la Euroliga por primera vez, después de quedar 2º en temporada regular europea, haber logrado el premio a mejor entrenador de la Euroliga y remontar una de las mejores eliminatorias de la historia. El entrenador catalán es el entrenador con más partidos y victorias al frente del Valencia Basket, habiendo superado en ambos a Miki Vukovic, y se encuentra en búsqueda de conseguir un segundo título esta temporada, teniendo aún Liga y Euroliga por decidirse.

Pedro Martínez en el partido ante Panathinaikos / Europa Press

Otros grandes entrenadores como Pablo Laso, Fotis Katsikaris, Jaume Ponsarnau o Txus Vidorreta también han pasado por el club con menos suerte que los ya mencionados. El único capaz de conseguir un título fue Jaume Ponsarnau (fue el técnico de la última EuroCup), que dejó un sabor agridulce en su último año en la Fonteta.

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El Valencia no se entiende desde un solo banquillo, cada uno ha ido aportando sus partes del material para construir el equipo que ha logrado ser lo que es hoy. Que el debate siga abierto, es muestra de lo grande que ha sido el equipo, pero el presente de uno de los mejores equipos de Europa no se explicaría sin todos los entrenadores que han enseñado al equipo a ganar.