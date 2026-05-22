El Valencia Basket, a por una gesta en Atenas no vista en casi tres décadas

Una gesta. A eso es lo que aspira esta noche (20 horas) el Valencia Basket cuando salte al parqué del OAKA de Atenas para medirse al Real Madrid en lo que será la segunda semifinal -la primera, tres horas antes, medirá a Olympiacos y Fenerbahçe- de la Final Four. Lejos de los presupuestos ampliamente superiores que manejan sus tres rivales, la principal virtud de la plantilla que ha dirigido con acierto Pedro Martínez esta campaña ha estado en su potencial anotador y, sobre todo, en el espíritu luchador que ha llevado al club 'taronja' hasta una fase que nunca antes había alcanzado. Tampoco lo ha hecho su entrenador ni ninguno de sus jugadores. Debuts, por tanto, que colocan al equipo ante una oportunidad de hacer historia y de repetir una proeza que solo tiene un antecedente. Eso sí, hace casi tres décadas.

Solo un precedente

Porque desde que este sistema de cuatro clubes midiéndose en una ciudad por un título se instaurara a finales de los 80, solo un club ha logrado debutar en esta fase de la competición con todos sus jugadores y su técnico siendo 'rookies' en estas eliminatorias y acabar llevándose a casa el título. Fue en 1999 cuando el Zalgiris Kaunas lituano -equipo que esta campaña quedó quinto en fase regular de la Euroliga, siendo eliminado en el cuarto partido de la ronda previa por Fenerbahçe- se llevó en Múnich el título en su estreno en esta fase.

Lo hizo, concretamente, a las órdenes del exjugador y exseleccionador del país báltico, Jonas Kazlauskas y liderados por todo un Tyus Edney -llegado de los Boston Celtics el verano anterior- que conquistaría el MVP de la final, la misma en la que el equipo lituano se deshizo de la Virtus Bolonia de Ettore Messina (82-74). Antes, en semifinales, también había apeado -curiosamente- a Olympiacos (87-71). El Zalgiris, además, también es el último conjunto que se plantó en una Final Four con entrenador y jugadores debutantes. Fue en la 2018, en Belgrado y con Sarunas Jasikevicius en el banquillo, siendo derrotado en 'semis' por Fenerbahçe. Una prueba de la magnitud del reto que Valencia Basket tiene por delante.

La afición 'taronja', en uno de los partidos de Euroliga en el Roig Arena. / JM López

Plantillas de nivel, enfrente

Porque más allá de nunca haber vivido esta experiencia, delante también tendrá plantillas de mucho nivel. La primera, la del Madrid de Scariolo, un equipo que no podrá contar con el 'factor Tavares' por lesión pero que tiene en Mario Hezonja y Trey Lyles a dos de sus referentes. Capaz de ser decisivo desde varias posiciones, el alero croata está promediando en el torneo continental 12,9 puntos, 4 rebotes y 2,3 asistencias por partido. Y su escudero, el canadiense, se postula como la otra gran amenaza desde el tiro al promediar también 13,1 puntos por partido en lo que va de Euroliga.

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En el caso de que los 'taronja' superen el muro blanco, enfrente estará o bien el máximo favorito a llevarse el título o bien el vigente campeón de la competición. En el caso de Olympiacos, que acabó líder con 26 victorias la fase regular, apuestan todas sus opciones al gran momento que vive el MVP de la Temporada, Sasha Vezenkov y la inspiración de otro experimentado jugador como el escolta -nacionalizado griego- Tyler Dorsey. El bastión turco, por su parte, se aferra a Wade Baldwin IV, un valor seguro para su técnico Jasikevicius, como también lo es Talen Horton-Tucker y el veterano Nicolo Melli, todo un portento defensivo.