El Valencia Basket se mide a la historia en Atenas con un desplazamiento masivo de su afición

El Valencia Basket se cita con la historia en Atenas. Un sueño que cada vez está más cerca de cumplirse para los de Pedro Martínez, que no tendrán la oportunidad de sentirse solos en un pabellón en el que la mayoría de los aficionados serán griegos y turcos. Este viernes se desplazarán más de 700 aficionados 'taronjas' para vivir un fin de semana que ya es histórico mucho antes de empezar.

La expedición de aficionados del Valencia Basket que tenía previsto desplazarse esta madrugada a Atenas para acompañar al equipo ha sufrido un contratiempo inesperado en el aeropuerto de Manises.

El vuelo, cuya salida estaba programada inicialmente para las 5:30 horas, ha sido retrasado debido a una avería técnica en la aeronave. La compañía aérea ha comunicado que la nueva hora prevista de salida ha quedado fijada para las 9:30 horas.

Los seguidores taronja, que habían sido convocados en la terminal valenciana desde la madrugada para iniciar su viaje hacia Grecia, se encuentran ahora a la espera en el aeropuerto.

Los hay que han querido alargar el viaje y ya se encuentran en la capital, pero la gran mayoría de aficionados partirán el mismo día del partido rumbo a Atenas. Una oportunidad que, pese a la inversión económica que supone, no se han querido perder casi mil aficionados valencianistas y que muchos califican como "una opción única" que no saben si se volverá a repetir en algún momento, por lo que han querido aprovechar la situación.

Los jugadores del Valencia Basket celebran el triunfo y el pase a la Final Four al finalizar el quinto partido de cuartos de final de la EuroLiga de baloncesto que Valencia Basket y Panathinaikos disputaron el pasado 13 de mayo en el Roig Arena, en Valencia. / Biel Alino

El segundo desplazamiento más grande

El club contaba con 700 abonos para la 'Final Four', los cuales volaron al poco tiempo de ponerse a la venta. Sin embargo, alrededor de mil aficionados serán los que se desplacen hasta Atenas para vivir junto al equipo el sueño de pelear el título de la máxima competición europea. Los hay incluso que han viajado sin abono, con la ilusión de conseguir alguno allí pese a los estrictos requisitos que la Euroliga ha hecho públicos para acceder al estadio. Será el segundo desplazamiento más grande del Valencia Basket para una final europea, pese al poco tiempo que ha habido para organizar el viaje. Solo es superado por el desplazamiento a Zaragoza en aquella mítica final de Copa Saporta que el legendario Miki Vukovic perdió contra Benetton Treviso, una 'Final Four' a la que asistieron más de 7000 fanáticos

Sin embargo, el desplazamiento valencianista se quedará corto frente a la movilización masiva que realizarán Olympiakos y Fenerbahce. Atenas se teñirá de rojo con cerca de 10.000 pireenses que se 'movilizarán' hasta la capital griega -la cual se encuentra a poco más de media hora de camino en coche de la ciudad natal del Olympiakos-, una marea de gente que rivalizará con la población ateniense. Además, el Fenerbahçe también contará con más aficionados que el Valencia Basket. Los turcos han logrado movilizar a alrededor de 3000 personas para que les acompañen en una aventura que será la última experiencia en competición europea del francés Nando De Coló, actual jugador del conjunto turco y exjugador del València Basket. Sin embargo, los de Pedro Martínez sí que contarán con más afición que el conjunto madrileño. El Real Madrid tan solo contará con 500 aficionados entre las gradas del OAKA, siendo el equipo que menos apoyo moverá en la fase final de la Euroliga.

'Fan Zone' antes del partido

Para celebrar la ocasión, la organización de la euroliga ha preparado una zona para aquellos aficionados que quieran disfrutar antes del partido del ambiente que las aficiones generan por su propia cuenta. Situada en el Palacio Zappeion, el espacio habilitado contará con canchas de baloncesto en las que se realizarán actividades como campeonatos 3x3 sub-16 y sub-18, concursos de triples y otros juegos interactivos que irán acompañados de un DJ en todo momento, consiguiendo que el ambiente sea el mejor para la ocasión. El acceso será gratuito, pero el registro será obligatorio para todos los asistentes. Además, en las inmediaciones del pabellón, la competición también ha habilitado puntos de encuentro para los aficionados que dependerán del tipo de abono comprado.

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El Valencia Basket busca alcanzar el Olimpo del baloncesto en Atenas, en un pabellón en el que ya sabe lo que es ganar con la afición en contra. Tres veces han ganado en Atenas los de Pedro Martínez esta temporada, cuatro en Grecia si se cuenta también el partido disputado en El Pireo contra Olympiakos, pero aún queda, como mínimo, un partido más por disputar, partido que el equipo valenciano peleará para ganar desde el momento que el balón vuele al aire.