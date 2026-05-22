Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: última hora del partido de la Final Four

De Miki Vukovic a Pedro Martínez: Las pizarras que levantaron títulos con Valencia Basket

Es imposible hablar del éxito actual del Valencia Basket sin mencionar a Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key o Kam Taylor. Pero más imposible aún es hacerlo sin hablar de Pedro Martínez y su cuerpo técnico. En el segundo año de su segunda etapa en el club, el entrenador barcelonés ya ha logrado volver a reescribir la historia de València Basket como ya ha hecho tantas veces antes. El entrenador galardonado con el premio a 'Mejor Entrenador de la Euroliga' ha logrado clasificar a su equipo por primera vez a la 'Final Four' de la máxima competición europea en lo que ha sido la eliminatoria más igualada de la historia, logrando remontar un 0-2 en contra, algo que solo había conseguido el Real Madrid en 2023.

Aquí el reportaje completo.