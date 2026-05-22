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Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: última hora del partido de la Final Four

El Valencia Basket ha hecho historia y encara el primer partido de la Final Four hoy ante el Real Madrid

Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga

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Laura Florentino

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Sigue en directo el partido entre el Valencia Basket y Real Madrid de la Final Four de la Euroliga.

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