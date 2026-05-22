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Euroliga | Final Four
Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy: última hora del partido de la Final Four
El Valencia Basket ha hecho historia y encara el primer partido de la Final Four hoy ante el Real Madrid
Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
Sigue en directo el partido entre el Valencia Basket y Real Madrid de la Final Four de la Euroliga.
Aficionados del Valencia Basket, en Atenas
Así ha sido la llegada del Valencia Basket al OAKA
De Miki Vukovic a Pedro Martínez: Las pizarras que levantaron títulos con Valencia Basket
Es imposible hablar del éxito actual del Valencia Basket sin mencionar a Jean Montero, Brancou Badio, Braxton Key o Kam Taylor. Pero más imposible aún es hacerlo sin hablar de Pedro Martínez y su cuerpo técnico. En el segundo año de su segunda etapa en el club, el entrenador barcelonés ya ha logrado volver a reescribir la historia de València Basket como ya ha hecho tantas veces antes. El entrenador galardonado con el premio a 'Mejor Entrenador de la Euroliga' ha logrado clasificar a su equipo por primera vez a la 'Final Four' de la máxima competición europea en lo que ha sido la eliminatoria más igualada de la historia, logrando remontar un 0-2 en contra, algo que solo había conseguido el Real Madrid en 2023.
Aquí el reportaje completo.
Pedro Martínez y la final europea que le ganó a Scariolo hace 36 años
El destino ha vuelto a unir a Pedro Martínez y a Sergio Scariolo en la lucha por un título europeo 36 años después. Aquella Copa Korac de 1990 se la llevó el ahora taronja entrenando al Joventut de Badalona, ante un Scavolini de Pesaro dirigido también por un joven técnico que apenas tenía tres meses más que el barcelonés.
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El rey de la competición, el Real Madrid, busca en Atenas su duodécimo entorchado continental
El conjunto taronja ha llegado con total merecimiento a la final a cuatro, comandados por un Jean Montero que es uno de los grandes candidatos a 'MVP'. Los de Pedro Martínez llegan con la ilusión de disputar su primera Final Four de la Euroliga, y tras haber desplegado uno de los juegos más atractivos vistos en el viejo continente a lo largo de la campaña.
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Arranca la conquista de la Euroliga de los dioses taronja en Atenas
Por fin ha llegado el momento que Valencia Basket tanto esperaba. Los preparativos han terminado y todo está listo para que el conjunto taronja se mida este viernes a partir de las 20:00 horas (21:00 hora local) al Real Madrid en las semifinales de la 'final four' de Euroliga que se disputa en el OAKA de Atenas.
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¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a la semifinal de Euroliga! ¡Bienvenidos al partidazo de Final Four entre el Valencia Basket y el Real Madrid!
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