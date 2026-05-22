Las 'VIP' en la grada del OAKA para la semifinal de la Final Four entre Valencia Basket y Real Madrid

Nadie se quiere perder la final de la Euroliga. Multitud de aficionados se han dado cita en el OAKA de Atenas para ver la primera Final Four de la historia de Valencia Basket. Tampoco los 'VIP' y es que una serie de personalidades del mundo de la política están también presentes en las gradas del pabellón ateniense.

También valencianos: Pepe Diez, vicepresidente segundo y conseller de la Generalitat de Valencia y Milagros Tolón Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, además de representantes de las instituciones españolas: Jorge Domecq Fernández de Bobadilla, Embajador de España en Grecia y Sra. Rosa Rufino; José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado del Consejo Superior de Deportes y Juan Luis Soto Burillo., director de Gabinete CSD.

Rafa Jarque

De los clubes están Enric Carbonell (Ceo de Valencia Basket) y Vicente Sola (presidente de Valencia Basket) y por parte madridista Gumersindo Santamaria y Nicolás Martín-Sanz.

Obviamente están los representantes de la propia Euroliga Dejan Bodirogam Ivana Bodiroga y Chus Bueno y de otras asoaciaciones deportivas: George Aivazoglou, Managing Director, Europe & Middle East NBA, Patrick Cominos, Chief Executive Officer FIBA y Zoran Lakovic, Deputy General Secretary of International Affairs UEFA.

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En cuanto a las instituciones griegas están: Georgios Gerapetritis (Ministry of Foreign Affairs of the Greek Government). Kyriakos Pierrakakis (Minister of Economy and Finance), Ioannis Vroutsis (Deputy Minister for Sport of Greece), Nikolaos Hardalias (Governor Attica Region), Dimitris Fragakis (President LSC), Stylianos Gavriil (Greek Ambassador in UAE) y HE Dr Ali Al Dhaheri (UAE Ambassador in Greece).