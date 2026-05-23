Los héroes de Valencia Basket llegan a casa tras la Final Four

El histórico Valencia Basket de Pedro Martínez ya está en Valencia. La expedición taronja ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises pasado el mediodía solo unas horas después de la dura derrota frente al Real Madrid en las semifinales de la Final Four. Los taronja será recordados durante mucho tiempo por esta excelente campaña en Euroliga, sin embargo, es inevitable tener la sensación de haber perdido una oportunidad inmejorable para plantarse en la final.

Evidentemente el equipo salió de la terminal con caras de cansancio y de tristeza. No obstante los taronja, que siempre estuvieron arropados por su afición en Atenas y en València, ya piensan en terminar lo mejor posible la temporada regular de la ACB, de cara a unos playoffs donde esperan repetir la final de 2025, precisamente con el verdugo del viernes y de la Copa del Rey... el Real Madrid. “Estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino", aseguró Pedro Martínez tras el partido. Ahora está por ver cómo será el plan de trabajo de cara a una semana dura con varios partidos.

El equipo no estuvo solo, ni en Grecia ni en Valencia. La afición taronja, que parte de ella también llegó con el equipo, se dejó notar en la ciudad desde primera hora del viernes así como en los 40 minutos del partido. El OAKA se convirtió en el Roig Arena por un público que estuvo con los suyos hasta el último momento.

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En València el parque aledaño al Roig Arena fue el centro neurálgico taronja, donde a través de las pantallas gigantes cientos de aficionados vivieron con nervios e ilusión la semifinal de la Euroliga. Ojalá que la primera de muchas.