Juicio final en el Valencia CF - FC Barcelona: Mestalla se merece un último año en Europa

Último partido de LaLiga en Mestalla y última oportunidad para hablar. Desde el campo y desde la grada. El Valencia CF se enfrenta este sábado (21:00 horas) a su juicio final después de otra temporada de mucho angustia y sufrimiento. La enésima en la 'era Lim'. El equipo de Carlos Corberán certificó la permanencia matemática la semana pasada con la victoria a la Real Sociedad en San Sebastian. Siete días después y por increíble que parezca, el conjunto blanquinegro llega a la última jornada con opciones reales de cerrar el campeonato en puestos europeos. Así de barata es la liga española de Javier Tebas y así de mediocre el Valencia de Peter Lim que por sexta campaña consecutiva no superará la barrera de los 50 puntos más allá del entrenador y la plantilla de turno. Conference o zona Meriton. No hay para más.

El problema es que el Valencia necesita una carambola. No basta con ganar al Barcelona. El equipo de Corberán no depende de sí mismo para ir a Europa a pesar de haber firmado una segunda vuelta 'nivel Champions' solo por detrás del Barcelona, Real Madrid y Atlético. Para que el conjunto blanquinegro se clasifique para la Conference League debe ganar al actual campeón del campeonato esta noche y esperar a la misma hora en jornada unificada que ni el Getafe ni el Rayo Vallecano ganen sus partidos. Los azulones reciben a Osasuna, implicado en la lucha por la salvación, mientras que los vallecanos juegan en Vitoria contra un Alavés ya salvado. Es el peaje de una de las peores primeras vueltas de la historia del club.

JAVI GUERRA, DOBLETE A LA REAL SOCIEDAD / VCF

Lo triste es que Mestalla también se juega quedarse sin Europa en su último año de vida. Un desprecio más a la historia del club y la grandeza de su estadio que duele solo de pensarlo. Como los siete años consecutivos que podría encadenar el club fuera de Europa si hoy no hay milagro a tres bandas. Y es que como dice Libertad VCF "sobran los motivos" para protestar contra la propiedad. De hecho, el partido estará precedido desde las 17:00 de una protesta por las calles de la ciudad. El colectivo de oposición Libertad VCF ha convocado horas antes una manifestación contra Lim y sus cómplices desde el Ayuntamiento hasta el estadio. Los últimos 90 minutos de LaLiga también servirán para comprobar a quien señala Mestalla por la temporada: Lim, Gourlay, Corberán o jugadores. ¿Quién es el verdadero culpable de la situación actual?

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Responsabilidades y despedidas

Más allá de exigir responsabilidades, el Valencia CF está obligado a ganar a un Barcelona de resaca con mundialistas entre algodones que viene de cena de despedida, excursión a PortAventura y concierto de Bad Bunny. Corberán recupera al lesionado Arnaut Danjuma y sigue sin contar con Lucas Beltrán con problemas en la rodilla. Además, es baja por sanción Eray Cömert, así como los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia y Copete. El partido también será especial para un gran número de futbolistas que terminan contrato o cesión. Julen Agirrezabala, Unai Núñez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán vuelven a sus clubes de propiedad el 30 de junio, mientras que Thierry Correia, Eray Cömert, Guido Rodríguez y Renzo Saravia se convertirán en jugadores libres. Con Europa o sin Europa, Mestalla dictará sentencia.