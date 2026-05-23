El Valencia Femenino peleará por regresar a la máxima categoría femenina

Comienzan la final de ascenso a La Liga Femenina. El Valencia, que logró quedar tercero después de descender la pasada temporada, se enfrentará a doble partido contra el Villarreal Femenino, que ha logrado un sexto puesto en su segunda temporada en la división de plata. El primer partido tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 18 horas en el 'Mini Estadi' de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, perteneciente al Villarreal, mientras que la vuelta tendrá lugar en el 'Estadi Antonio Puchades' de la Ciutat Esportiva VCF de Paterna el próximo sábado 30 a la misma hora.

Lance de juego en el partido de pretemporada entre el Valencia Femenino y el Villarreal Femenino. / Kevin Contreras

Las jugadoras de Mikel Crespo buscarán volver a la categoría de oro después de descender la temporada pasada, un objetivo que marcha viento en popa. El club valencianista llega a la final después de un empate sin goles en la ida frente al CD Alba Fundación y un partido casi de infarto en la vuelta que terminó 4-3, pero que llegó a ir 4-1 a favor de las del 'Antonio Puchades'. El partido de ida se podrá ver desde 'V Play', plataforma online del Villarreal de registro gratuito y que cuenta con contenidos exclusivos.

Historial de partidos

En los partidos disputados entre el Valencia y el Villarreal femeninos, el Valencia es el claro ganador. Ocho de los doce partidos disputados entre los dos equipos de la Comunitat Valenciana se los ha llevado el Valencia, incluidos dos de los tres enfrentamientos disputados esta temporada entre liga y copa. Las de Mikel Crespo se sobrepusieron al conjunto 'groguet' en el partido de liga que jugaron como locales y en el de copa, pero empataron a 2 en el partido de vuelta. El Valencia no contará con Jana Xin, portera del equipo, que se encuentra lesionada, pero que afirma que seguirá apoyando al equipo desde la distancia.

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El Valencia Femenino peleará a doble partido por recuperar su lugar en la categoría reina contra un Villarreal que ya sabe lo que es perder contra el conjunto del 'Antonio Puchades', tanto de local como de visitante.