Las dudas en la lista de De la Fuente

Luis de la Fuente ofrecerá este lunes 25 de mayo la lista de convocados para el Mundial del 2026. La lista está bastante definida, pero aún quedan dudas por resolver en algunas demarcaciones. España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

La primera gran duda está en la portería. Unai Simón y David Raya son titulares, mientras que queda el tercer guardameta por definir con Joan Garcia como favorito por delante de Álex Remiro. Robert Sánchez, pese a estar en la prelista, está descartado.

Eric Garcia, en un entrenamiento en Qatar / JuanJo Martín / EFE

En defensa, Eric Garcia y Pubill son los dos jugadores que no han entrado en ninguna convocatoria de De la Fuente que podrían figurar por primera vez. Para ello debería caer alguno de los fijos en las últimas listas, como puede ser el caso de Pedro Porro, Huijsen o Le Normand.

La lesión de Fermín

En la medular, la baja de Fermín abre un abanico muy grande de posibilidades. El onubense podía ocupar una posición en el centro del campo o ejercer de delantero por la banda izquierda. Su baja es un golpe anímico, pero también una faena táctica para De la Fuente.

De decantarse por un perfil más creador, Fornals y Baena tienen más opciones que, por ejemplo, un delantero polivalente como Ansu Fati, que tanto puede actuar en la banda zurda como en el eje de la delantera. Ansu puede ser un buen revulsivo si el equipo necesita gol, algo innato que tiene el actual jugador del Mónaco.

Ansu Fati, en el último Mundial de Qatar / Ali Haider / EFE

En la medular también existe la incógnita de Pablo Barrios por sus molestias físicas, mientras que Gavi tiene todos los números para volver después del gran nivel que ha exhibido en los últimos partidos en el FC Barcelona. También se espera a Mikel Merino, quien se está recuperando de una fractura en el pie, pero que en el tiempo que queda para el Mundial ya puede estar en buena condición física.

Nico y Lamine

En cuanto a la delantera, todo indica que Nico Williams entrará. Es un caso parecido al de Merino. De la Fuente lo esperará hasta el último momento dada la importancia que tiene en el equipo. Del mismo modo, De la Fuente se lleva a dos '9' como son Oyarzabal y Ferran Torres, con la opción de un tercero como revulsivo que podría ser Borja Iglesias.

Borja Iglesias puede ser el tercer '9' de la selección española / Valentí Enrich

Para desequilibrar por la banda, Yéremi Pino parece el elegido sin descartar a Moleiro, cuyo rush final con el Villarreal ha sido muy positivo. Lamine Yamal será la estrella del equipo, aunque quizá no pueda llegar al debut ante Cabo Verde del 15 de junio.

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En definitiva, una serie de dudas que De la Fuente debe acabar de pulir antes de la lista del lunes. En cualquier caso, si el riojano ve en la primera semana de concentración que alguno de los tocados no llega, tiene tiempo hasta el lunes 1 de junio para presentar la definitiva ante la FIFA.