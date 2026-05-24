El Fertiberia Puerto Sagunto celebrará su 75 aniversario en ASOBAL

El Fertiberia Puerto Sagunto asciende a la Liga Nexus Energía ASOBAL tras imponerse en un derbi de la Comuntat Valenciana de infarto (18-17) ante la Fundación Agustinos Alicante en la final de la fase de ascenso de División de Honor Plata, disputada en el Pabellón Port de Sagunt.

El encuentro arrancó con unos guarismos muy bajos, con apenas dos goles (1-1) en los primeros cinco minutos. Los rojiblancos encontraron los huecos en ataque en los unos defensivos de su rival, aprovechados por Carlos Martín y Jakob Pelko.

Imagen de una defensa de Puerto Sagunto ante Agustinos / E. Ripoll

Los locales se pusieron por primera vez por delante en el marcador en el minuto siete con el 3-2 y, tan solo dos minutos después, lograron una ventaja de +2 (4-2) gracias a la conexión con su pivote, Álex Pozzer. A ello se sumó un incremento en el porcentaje de paradas de Dani Martínez respecto a la primera semifinal.

Francisco Ruiz, que erró el primer lanzamiento de pena máxima del que dispuso, se rehízo y anotó las dos siguientes. El segundo de ellos permitió a los porteños alcanzar una nueva máxima de +3 con el 7-4, justo al llegar al ecuador de la primera parte. Alejandro Carrillo se vio obligado a solicitar su primer tiempo muerto en el minuto 17 con el 8-4.

El tiempo muerto no surtió efecto y la desventaja visitante se amplió hasta los cinco tantos (9-4) apenas un minuto más tarde. Daniel Reinante, desde el extremo izquierdo, frenó la sequía goleadora de los alicantinos, que permanecieron anclados en los cuatro goles durante un largo tramo de la primera mitad.

El Fertiberia, a la Asobal / E. Ripoll

Ante el mínimo recorte de diferencias de su oponente (10-6), Sergio Mallo detuvo el choque en el minuto 25. A raíz de una exclusión de dos minutos a Julen Urruzola, la Fundación Agustinos Alicante se metió de lleno en el partido y llegó al descanso con un ajustado 11-9.

La primera diana de la segunda parte se hizo de rogar y no llegó hasta el minuto 34, con una finalización de Borja Maho, replicada rápidamente por Matheus de Novais en el otro lado de la pista. El intercambio de goles favoreció a los visitantes, que se situaron a tan solo un tanto en el minuto 40 (13-12).

Dani Martínez, con una parada en un mano a mano en contraataque ante Borja Maho y otra a un lanzamiento de portería a portería de Juande Linares, evitó que la Fundación Agustinos Alicante empatara el encuentro. Javier Olivares, con una penetración, marcó un tanto clave en el minuto 45 para devolver el +2 a los locales (15-13).

Con una nueva exclusión a Julen Urruzola, los pupilos de Alejandro Carrillo dispusieron de una oportunidad para igualar el marcador, pero Dani Martínez volvió a aparecer ante Guillermo Soler. La escuadra rojiblanca pudo escaparse a tres goles de distancia, pero se topó con la madera en dos acciones consecutivas.

A falta de cinco minutos para el final, la igualdad era máxima con el 17-16 y el cuadro local en inferioridad numérica por los dos minutos señalados a Matheus de Novais. Incluso David Quiles, muy inspirado durante la segunda mitad, se encontró con el muro que fue Dani Martínez durante todo el encuentro.

Un gol en penetración de Javier Olivares a poco más de un minuto para el final pareció decantar la balanza, pero Daniel Reinante respondió inmediatamente desde el punto de penalti. Sergio Mallo solicitó tiempo muerto a falta de 42 segundos para la finalización e intentar poner el broche definitivo, aunque el desenlace todavía guardaba emoción.

Ficha técnica:

18 (11+7) Fertiberia Puerto Sagunto: Martínez (Villarreal), Olivares (3), Ruiz (5), Pelko (2), Pozer (1), Arnau Fernández (1), Urruzola, Pérez, Olmo, De Novais (3), Serradilla, Capitán, Zungri (1), Martín de Bolaños (2), Teixidor.

17 (9+8) Fundación Agustinos Alicante: Lautaro (Poyato), Jiménez (3), Reinante (3), Quiles (4), Linares, Ponce (1), Mercader, González (1), Maho Soso (2), Bodí (1), Talens (2), Soler, Pico, Conde, Rodríguez.

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-3, 6-4, 9-4, 10-6, 11-9 -descanso- 12-10, 13-12, 14-13, 16-14, 17-15, 18-17.

Árbitros: Pablo San Emeterio de la Fuente y Alejandro Carrillo Martínez. Excluyeron a Urruzola (2), Novais (2) y Teixidor por parte de los locales y a Ponce por parte de los visitantes.

Noticias relacionadas

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la fase de ascenso a Liga Asobal celebrado en el Pabellón Port de Sagunt ante más de 2.000 espectadores.