Mestalla se queda sin su última noche europea

El Valencia llegó a la última jornada con una posibilidad, aunque fuera de rebote, de volver a Europa. Noveno con 46 puntos tras 37 jornadas, necesitaba ganar al FC Barcelona en Mestalla y esperar que ni Getafe, séptimo con 48, ni Rayo Vallecano, octavo con 47, ganaran sus partidos. La séptima plaza, marcada por LaLiga como zona Conference, era el último billete. Al final consiguió uno de los objetivos, probablemente el que se antojaba el más difícil, que era ganar al campeón de Liga, el FC Barcelona, y encima hacerlo con solvencia poro 3-1. Sin embargo, las otras premisas no se dieron (vencieron Getafe y Rayo), demasiadas carambolas necesarias cuando uno no depende de si mismo. La conclusión: el conjunto de Carlos Corberán cierra la LaLiga sin plaza continental y acumulará siete campañas consecutivas sin jugar competiciones europeas, la racha más larga en la historia de la entidad.

La cifra ya no pertenece al terreno de lo coyuntural. Es una era. La de Meriton. Desde aquella noche del 10 de marzo de 2020, cuando el Valencia perdió 3-4 ante el Atalanta y quedó eliminado de la Liga de Campeones, han pasado hasta has hoy un total de 2.265 días. Aquel partido se jugó a puerta cerrada por la amenaza del coronavirus; visto con perspectiva, fue también el último eco europeo de un estadio acostumbrado durante décadas a medir al club con rivales continentales.

El contraste histórico golpea con fuerza. Antes de Meriton, desde su debut europeo en 1961, el Valencia disputó Europa en 38 de 53 temporadas, un 72%, según cifras de Ciberché. Desde la llegada de Peter Lim en 2014, incluyendo ya la próxima campaña, el balance supone de 3 de 13, apenas un 23%. El club que hizo de Europa una extensión natural de Mestalla se ha convertido, bajo la propiedad singapurense, en un visitante ocasional de un territorio que durante generaciones formó parte de su identidad.

De la Copa de Ferias a la Champions

Fue en 1961 cuando el equipo valencianista le dijo a Europa ‘aquí estoy’ en su primera participación en la Copa de Ferias. Debutó en Mestalla un 13 de septiembre ante el Nottingham. En aquella primera incursión alzaría el título al vencer al vencer al Barcelona a doble partido (6-2 y 1-1). En su palmarés figuran tres Copas de la UEFA/Ferias, dos Supercopas de Europa y una Recopa, además de las dos finales de Champions que marcaron el cambio de siglo.

El problema es que esa memoria pesa cada vez más porque el presente la contradice. En marzo de 2025, al informar del relevo presidencial de Layhoon Chan por Kiat Lim, se resaltaba que el hijo de Peter Lim había marcado como objetivo clasificarse para Europa “de manera constante, cada temporada”. Un año después, el club no solo sigue lejos de esa regularidad, sino que afrontará su séptima temporada consecutiva sin competición continental, el periodo más extenso en la más que centenaria historia del Valencia CF.

Traslado al Nou Mestalla

Y a la consecuencia deportiva se suma la sentimental: Mestalla. El club ha fijado el traslado al Nou Mestalla para el verano de 2027, coincidiendo con el inicio de la temporada 2027-28. Por tanto, la campaña 2026-27 será, salvo cambio de calendario, la última completa del viejo estadio, que no podrá despedirse con noches europeas. Su último curso será doméstico, sin himnos continentales, sin eliminatorias, sin esa liturgia que durante décadas ayudó a explicar qué era el Valencia.