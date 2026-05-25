Awa Fam debuta con victoria en la WNBA: baile, partidazo y números de récord

La aventura americana de Awa Fam arrancó de la mejor manera posible. La pívot alicantina, última perla salida del Valencia Basket, debutó este domingo en la WNBA con triunfo de las Seattle Storm ante las Washington Mystics por 97-85 y dejó además una carta de presentación más que prometedora.

La exjugadora taronja, elegida con el número tres del último draft, partió desde el banquillo pero tuvo un papel importante en la rotación de Seattle. Disputó 20 minutos y firmó 10 puntos, con un notable 4 de 7 en tiros de campo y un impecable 2 de 2 desde la línea de tiros libres. A ello añadió dos rebotes y un robo de balón. Con estos datos, Awa Fam se convierte en la 14ª jugadora de 19 años o menos que juega en la categoría, además de ser la segunda que debuta con números de anotación tan buenos.

Fam anotó sus primeros puntos en la liga con una bandeja tras un bloqueo y continuación, en un encuentro dominado por Seattle desde el segundo cuarto gracias al acierto ofensivo de Natisha Hiedeman, autora de 24 puntos. Fue la primera de sus seis canastas la pasada noche. Y también la primera de muchas alegrías que dará a los aficionados de Seattle.

El estreno de la interior española tiene todavía más mérito por el contexto. Apenas tres días antes se había incorporado a la disciplina de las Storm y el viernes fue presentada oficialmente en Seattle, después de cerrar su etapa esta temporada con el Valencia Basket conquistando el título de la Liga Femenina Endesa.

Lidera el grupo de 5 españolas en la WNBA

A sus 19 años, la alicantina sigue acumulando hitos. El pasado 13 de abril fue seleccionada en la tercera posición del draft de la WNBA, igualando el mejor puesto histórico logrado por un jugador español en la NBA, el de Pau Gasol en 2001. Durante semanas incluso llegó a sonar como posible número uno del draft.

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La jornada dejó además otro momento especial para el baloncesto español, ya que la excompañera de Fam en Valencia, Raquel Carrera, debutó horas antes con las New York Liberty. Ambas forman parte de la creciente presencia española en la liga norteamericana, donde esta temporada también han aterrizado Marta Suárez, María Conde y Alicia Florez.