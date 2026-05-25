De la Fuente llama a Javi Guerra para la Selección Española

El gran final de temporada que ha protagonizado Javi Guerra con el Valencia le ha dado el premio de la convocatoria en el grupo de jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio.

De esta manera, Javi Guerra es, junto a Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, el representante valenciano que estará en la Selección Españaola de cara al Mundial, aunque el centrocampista de Gilet no formará parte de la convocatoria final para la Copa del Mundo de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Gran final de temporada

Desde el empate contra el Mallorca el pasado 21 de abril, Javi Guerra ha producido tres asistencias contra el Mallorca (1-1), Girona (2-1) y Rayo Vallecano (1-1) y tres goles, dos ante la Real Sociedad (3-4) y uno ante el Barcelona. Su producción ofensiva en las últimas siete jornadas se ha traducido en 10 puntos.