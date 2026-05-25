Los jugadores valencianos para ir al Mundial 2026

El seleccionador nacional Luis de la Fuente dará a conocer hoy, a las 12:30 horas, la lista de convocados para el Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El técnico también anunciará el grupo de jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio. El debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta. Cabe recordar que España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí y Uruguay.

¿Y qué jugadores valencianos formarán parte del combinado final de De la Fuente? A tenor de las convocatorias recientes, también del grupo que se proclamó campeón de la Eurocopa 2024, todo indica que habrá futbolistas de la C. Valenciana en la lista para el Mundial:

Ferran Torres. El futbolista de Foios es un fijo para De la Fuente dentro de los delanteros que acudirán a la cita mundialista. El punta del Barça acumula en 55 internacionalidades un total de 23 goles, los mismos que Sergio Ramos o Di Stéfano. Ya formó parte de la lista del Mundial de Qatar, donde jugó cuatro partidos y anotó dos goles.

Ferran Torres, el sábado en Mestalla / Europa Press

Alejandro Grimaldo. El lateral del Bayer Leverkusen será la alternativa a Cucurella en la banda izquierda. El excanterano del Valencia CF , campeón de la Euro 2024, suma doce entorchados con la Roja, en un total de 868 minutos. En e club alemán ha cuajado una gran temporada, con 46 partidos, repartidos entre Bundesliga, Copa y Champions, donde ha anotado 14 goles y 12 asistencias.

Pablo Fornals. El castellonense puede ser uno de los nombres que formen parte del centro del campo de España, junto a los Pedri, Fabián, Rodri y compañía. El centrocampista del Betis ya fue llamado en la última convocatoria de los amistosos del pasado marzo (cuando debería haberse disputado la Finalísima ante Argentina) ante Egipto y Serbia. Fornals ha sido un fijo este curso en el conjunto de Heliópolis, disputando 51 partidos, con dobles figuras: nueve goles y otras tantas asistencias.

Carlos Espí. El delantero del Levante puede ser una de las grandes novedades en la lista de España para el Mundial. El punta de Tavernes de la Valldigna, que todavía no ha sido ni convocado por la absoluta, formaría parte del ataque de la Roja, junto a Ferran y Oyarzabal. Su gran final de temporada, donde ha anotado desde febrero diez de los once que ha sumado en total, le convierten, también por sus características de juego, en una alternativa para la delantera.