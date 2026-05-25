Pablo Martínez: “Ha costado mucho”

El capitán del Levante, Pablo Martínez, admitió este lunes que la permanencia lograda por el equipo, que remontó una desventaja de siete puntos, “ha costado mucho” y destacó que las claves fueron la implicación del vestuario, guiado por el entrenador Luís Castro, y la unión con su hinchada.

“La verdad es que ha sido una alegría para todos. Ha costado mucho, pero creo que ha sido un año muy bonito para todos”, dijo el capitán del equipo a los medios oficiales del Levante.

Para Pablo Martínez, que acaba contrato el próximo mes de junio, la llegada de Castro al banquillo del Levante en el descanso de Navidad cambió el rumbo de forma radical y logró que todos los jugadores se implicaran en el objetivo de la permanencia.

“Creo que esa ha sido la clave. El míster puso la palabra resiliencia. Al final el grupo la tomó como suya al superar momentos muy difíciles, pero seguir creyendo y creciendo juntos. Creo que la unión con la afición también ha sido clave y se ha demostrado en este periodo”, comentó el jugador del Levante.

“La implicación ha sido total de todos. Nadie quería perderse nada y, sobre todo, la calidad en el campo, pero también la calidad humana del grupo, de estar unidos, de esa seriedad con la que se ha afrontado cuando el equipo iba por debajo en el marcador. El equipo ha sabido manejar ese tipo de situaciones”, agregó Pablo Martínez.

Noticias relacionadas

Mensaje para la afición

Además, el madrileño quiso agradecer a la afición del Levante su apoyo incondicional. “Gracias al conjunto con la afición, el trabajo, la línea que hemos seguido todo el año, hemos conseguido el objetivo. Ha sido una auténtica locura, lo hemos notado muchísimo. Creo que hemos estado muy cerca de la afición, de ellos, que han estado apoyándonos en todo momento y una vez más han sido clave para conseguir el objetivo”, resumió.