El último grito de Mestalla en Europa

Salvo que las obras (o los posteriores trámites administrativos) eviten que el Valencia CF inicie la temporada 2027-2028 en el Nou Mestalla, unido a que la campaña próxima el conjunto valencianista lograra la clasificación para competición europea, el viejo coliseo de la Avenida de Suecia despedirá su centenaria historia sin un último baile en Europa.

Y es que el cuadro blanquinegro cumplirá su séptima temporada consecutiva fuera de los partidos del viejo continente. A día de hoy el Valencia CF acumula 2.267 días sin jugar en Europa. Según contabiliza el portal Ciberché, se trata de la peor racha histórica del club sin competición europea, cuando se cumpla el 9 de septiembre de este año. Las anteriores fueron de 1983 a 1989 (con un descenso a Segunda División incluido, con 2.373 días; y de 1972 a 1978, con 2.135 días.

La premoción del Atalanta

Así, el último partido de Mestalla en Europa, como si de una premonición se tratara de lo que vendría después, en lo sanitario y en lo deportivo, fue el 10 de marzo de 2020 ante el Atalanta, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y fue un choque a puerta cerrada por las primeras restricciones contra la pandemia del coronavirus. En un coliseo en silencio, el equipo de Celades cayó por 3-4 que certificaba su eliminación.

Por tanto, el último partido que la afición Sí pudo rugir a pleno pulmón en Europa fue meses antes. Concretamente el 27 de noviembre de 2019. Fue ante el Chelsea, en el penúltimo encuentro de la Liguilla de la Champions. El equipo valencianista formó aquel día con Cillessen, Jaume Costsa, Garay, Paulista, Gayà; Ferran, Parejo, Wass y Soler; Rodrigo y Maxi Gómez.

Noticias relacionadas

El conjunto de Celades se adelantó por medio de Soler (minuto 40), pero los londinenses le dieron la vuelta al partido con goles de Kovacic (min. 41) y Pulisic (minuto 50). En el 62 Kepa detuvo un penalti a Parejo, pero en el 82, Wass, con un centrochut hizo la igualada ante el delirio de Mestalla, en lo que fue su última gran noche europea.