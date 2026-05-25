La historia del Valencia CF resumida en diez goles

Diez goles para relatar en formato breve, la historia del Valencia CF. Ese es el objetivo del periodista Paco Lloret en “Una breve historia del Valencia en diez goles”, de Eolas Ediciones, y que se presenta este martes en el Ateneo Mercantil a partir de las 19 horas.

Mundo, Waldo, Kempes, Tendillo, Mendieta o Rodrigo son los goleadores que sirven de “excusa”, como reconoce el colaborador de Levante-EMV, para “explicar la historia del Valencia CF”. Lloret admite que el libro “se convirtió en un reto porque había que escoger diez goles entre los miles marcados” a lo largo de más de cien años del club de Mestalla.

Paco Lloret, autor de "Una breve historia del Valencia CF en diez goles" / JM LOPEZ

El periodista aporta que primero tuvo que realizar una selección aproximada aunque reconoce que “no ha sido nada fácil”, para de después “consolidar el relato”. Paco Lloret no oculta que “cada aficionado tendrá su lista de preferencias”, pero defiende que la que finalmente compone el libro “tiene su fundamento y está bien argumentada”. De hecho, señala que en “cada temporada hay goles que tienen su trascendencia” pero para elaborar este relato “había que hilar fino y buscar consistencia”. Por tanto, “hemos elegido aquellos goles que proyectan su importancia y que dentro de esa importancia permiten explicar periodos importantes en la historia del club”.

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Dentro de ese decálogo goleador, Paco Lloret se queda con el tanto de Forment al Celta, en marzo de 1971 en Mestalla. “Es mi favorito por lo que significa para mí. Yo era un niño de once años y estaba en el campo con mi padre y lo que vivi y sentí aquel dia no lo he vuelto a vivir”, afirma. Y aún reconociendo que se trata de un gol “muy personal”, el periodista también apunta a lo que significó “en lo deportivo porque que el Valencia ganara aquella liga era un milagro”. Y lo argumenta: “De la noche a la mañana surgió un equipo que nos hizo sentir y que ganó una Liga”.

La explosión del gol de Baraja

Aquel rugido de Mestalla al que apunta Lloret en el gol de Forment se repitió décadas después con los goles de Rubén Baraja al Espanyol en el año 2002. “Sin duda es el paralelismo histórico mas claro porque levantar un partido que ibas perdiendo, con diez jugadores, fue una explosión en un Mestalla que es un campo muy pirotécnico y en ambos casos lo demostró”, relata. El colaborador de Levante-EMV títula aquel pasaje como “La noche mas hermosa”, para resaltar que “tras dos finales de Champions, era el triunfo de la constancia y la perseverancia, y aquel equipo de lo merecía”, afirma.

De los diez goles incluidos en el libro, solo uno rememora aborda una situación angustiosa del equipo aunque ese tanto desembocara en final feliz. Se trata del que marcó Tendillo en la última jornada de la Liga 82-83 y que evitó el descenso del Valencia. “Nunca ha vidido el clun una jornada como aquella. Salió último y casi condenado, y acabó salvándose y quitándole la liga al Real Madrid”, apunta. Lloret recuerda que aquel “fue un año estrambótico y contradictorio. El Valencia venció en casa a Barça, Atlético, Athletic, Real Sociedad, Sevilla Betis y al Madrid en la última jornada”, apunta.

El periodista ha tenido que dejar fuera de su libro goles que considera importantes o de futbolistas a los que tiene gran aprecio. Por ese motivo, habla de ellos en la introducción del libro. Son tantos de Felman, Robert, Fernando Gómez o Oscar Rubén Valdez. “Los cito y les hago un homenaje para compensar que no han podido salir en el listado definitivo”, afirma.

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Los diez goles del libro de Paco Lloret