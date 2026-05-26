Carlos Espí, aspira a ser el mejor joven de LaLiga

Carlos Espí ha dado un nuevo paso en su consolidación en la élite. El delantero del Levante UD ha sido nominado al premio a mejor jugador Sub-23 de la temporada en LALIGA EA SPORTS, un reconocimiento que le sitúa entre los jóvenes más destacados del campeonato tras un curso en el que ha terminado como máximo goleador granota con 11 tantos. La candidatura la comparte con Fermín López, del FC Barcelona; Arda Güler, del Real Madrid; Alberto Moleiro, del Villarreal CF; y Víctor Muñoz, del CA Osasuna.

La nominación premia una temporada de crecimiento para el atacante levantinista, que ha firmado 11 goles en 25 partidos y 1.338 minutos disputados en la campaña 2025/26. La propia competición lo sitúa como líder goleador del Levante UD, por delante de Iván Romero y Etta Eyong, ambos con siete dianas.

El gran escaparate de Espí llegó en marzo, cuando LALIGA le eligió mejor jugador del mes en LALIGA EA SPORTS. Entonces, el organismo destacó su papel en la reacción del Levante, con cuatro goles en tres partidos y cinco puntos sumados de nueve posibles ante Girona, Rayo Vallecano y Real Oviedo. Aquel premio supuso el primer galardón individual del delantero valenciano en la máxima categoría.

Su irrupción ha sido una de las noticias positivas del curso para el Levante. Formado en la cantera granota y nacido en Tavernes de la Valldigna, Espí ha convertido su eficacia en el área en uno de los argumentos ofensivos del equipo, hasta cerrar la temporada como referencia goleadora del conjunto levantinista.

Dura competencia

El reconocimiento llega, además, en una categoría de alto nivel. Arda Güler fue elegido mejor Sub-23 de septiembre por LALIGA, Alberto Moleiro ganó el premio de octubre y Víctor Muñoz encadenó los galardones de febrero y marzo, lo que refuerza la dimensión de la candidatura del delantero del Levante.

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La nominación de Carlos Espí confirma el impacto del joven atacante en su primera gran temporada en LALIGA EA SPORTS y refuerza el peso de la cantera del Levante UD en un curso en el que el delantero se ha ganado un sitio propio entre los talentos emergentes del campeonato.