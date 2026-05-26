Ciclismo
Giro de Italia, etapa 16: Bellinzona - Carì, en directo
Redacción
El Giro de Italia afronta desde hoy su tercera y definitiva semana de competición, una traca final marcada por la alta montaña. Para empezar, el pelotón afrontará una jornada explosiva e inédita en los Alpes suizos sobre un recorrido de apenas 113 kilómetros, con salida en Bellinzona y la llegada en alto a Carì. Una jornada corta pero sumamente exigente que probar a los favoritos.
A lo largo de la semana, el pelotón desafiará hacia los Dolomitas, jueces definitivos antes del tradicional paseo triunfal por las calles de Roma el próximo domingo.
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