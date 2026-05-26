Jean Montero apunta al Olympiacos

A pesar de que tiene contrato con Valencia Basket hasta 2028, cada vez está más claro que el futuro de Jean Montero está lejos del Roig Arena. La gran estrella taronja ha sido uno de los mejores jugadores de Euoliga esta temporada a sus 22 años, hasta el punto que ha sido elegido el ‘rising star’ de la competición (el mejor jugador joven). Su rendimiento ha atraído el interés de los principales transatlánticos de Europa, aunque todo apunta a que es Olympiacos quien se lleva el gato al agua.

Además, parece que el club ateniense va a tenerlo algo más fácil de lo previsto para hacerse con los servicios del dominicano, y es que, según informa Donatas Urbonas, la cláusula de salida de Montero al finalizar la presente temporada ya no es de un millón de euros, sino de medio millón, y es que su contrato incluía esa reducción de la cláusula una vez finalizara la temporada.

El interés del conjunto de El Pireo empezó a sonar desde hace alguna semana, y todo cogió más fuerza cuando el pasado sábado Sergio Llebrés adelantaba que Montero tenía decidido no aceptar la oferta de renovación de Valencia Basket. Cabe destacar que la voluntad del club taronja es la de mejorarle sus condiciones contractuales para garantizarse su continuidad, pero la competencia con los grandes equipos de Euroliga es feroz.

Ahora, Donatas Urbonas va más allá y asegura que Olympiacos está finalizando el acuerdo con Montero, por lo que el dominicaco pondrá rumbo a Atenas una vez finalice la temporada si nada se tuerce.

Montero, adaptado al club y a la ciudad, nunca ha ocultado tampoco su deseo de jugar en la NBA, pero podría esperar algún año más mientras le surge una buena opción en EE UU, mientras deshoja la margarita y decide continuar en el Valencia Basket o emprender una nueva aventura en Europa.

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El club taronja, de momento, no tiene respuesta a la nueva propuesta de continuidad, pero espera que su situación no se convierta en una subasta ni en un culebrón. Y más tratándose de un jugador clave en el proyecto, cuya salida del club obligaría a reaccionar lo antes posible para atar a un exterior de máximo nivel.